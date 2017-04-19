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  • Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

19 апреля 2017, 22:01
11

Правительство РФ объявило о том, что срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи чемпионата мира-2018, перенесен на 2018 год.

«Слова «срок ввода в эксплуатацию – 2017 год» заменить словами «срок завершения строительно-монтажных работ – 2017 год, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год», – говорится в сообщении.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (11)
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Доброе Зло.
1492629785
В Куйбышеве стадион на огромную черепаху похож.
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Bronholm
1492630545
Так во всех городах переносят и откладывают. Темпы строительства всегда в России такие. Климат и коррупция дают о себе знать. Так что всё в порядке
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polt
1492631471
ЧМ 2018 или состоится на не достроенных стадионах или вообще не состоится... Аврал на судне похоже.
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mihail200606
1492631782
Ну а че удивительного...

Питерский стадион вообще полностью в строй наверное лет через 5 введут)
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Bostonclub
1492631961
Лишь бы ЧМ не отняли
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ASG
1492634370
а в Краснодаре есть стадион, готовый, получше всех этих вместе взятых будет.
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ufos73
1492634877
Ну так то в Бразилии было не лучше, но я думал ВВП проследит все таки... А если бы сажали за позор арену, то уже заканчивали строительство во всех городах )))
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kupryaev
1493232130
сколько там млрд потратить надо ,чтобы новый рынок увидеть с 2019 года?))
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