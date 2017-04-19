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    Срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде перенесен на 2018 год

    Правительство РФ объявило о том, что срок ввода в эксплуатацию стадионов в Самаре и Калининграде, которые примут матчи чемпионата мира-2018, перенесен на 2018 год.

    «Слова «срок ввода в эксплуатацию – 2017 год» заменить словами «срок завершения строительно-монтажных работ – 2017 год, срок ввода в эксплуатацию – 2018 год», – говорится в сообщении.

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    19.04.2017 22:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 26 апреля 2017, 21:42

      сколько там млрд потратить надо ,чтобы новый рынок увидеть с 2019 года?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 апреля 2017, 23:47

      Ну так то в Бразилии было не лучше, но я думал ВВП проследит все таки... А если бы сажали за позор арену, то уже заканчивали строительство во всех городах )))

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 19 апреля 2017, 23:39

      а в Краснодаре есть стадион, готовый, получше всех этих вместе взятых будет.

      -1
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      Рейтинг: +76

      !77 > ASG 20 апреля 2017, 09:09

      В Сочи прокатишься

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Bostonclub 19 апреля 2017, 22:59

      Лишь бы ЧМ не отняли

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Bostonclub 20 апреля 2017, 06:40

      Лишь бы не было войны. (с)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 апреля 2017, 22:56

      Ну а че удивительного...



      Питерский стадион вообще полностью в строй наверное лет через 5 введут)

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      Рейтинг: +4934

      polt 19 апреля 2017, 22:51

      ЧМ 2018 или состоится на не достроенных стадионах или вообще не состоится... Аврал на судне похоже.

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 19 апреля 2017, 22:35

      Так во всех городах переносят и откладывают. Темпы строительства всегда в России такие. Климат и коррупция дают о себе знать. Так что всё в порядке

      -1
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк > Bronholm 19 апреля 2017, 22:55

      В Ростове тоже перенесли,с 31 декабря на 1 ноября 2017г.

      1
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 19 апреля 2017, 22:23

      В Куйбышеве стадион на огромную черепаху похож.

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