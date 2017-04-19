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    Маскерано попал в заявку на матч с «Ювентусом»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано сможет сыграть в ответном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Ранее сообщалось, что футболист может пропустить эту встречу из-за повреждения.

    В первой игре этих команд Маскерано повредил икроножную мышцу. После этого он пропустил несколько тренировок.

    В нынешнем сезоне Маскерано провел в испанской Примере 22 матча, сделав в них две голевые передачи.

    Встреча «Барселоны» и «Ювентуса» начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Football Italia

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    19.04.2017 16:59
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