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Самедов мечтает стать чемпионом

19 апреля 2017, 07:30
6

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов два последних матча своей команды провел выходя на замену. По его словам, он не удивлен такой ситуацией, ставя выше командный успех, чем свои личные достижения. Всего после перехода в стан красно-белых Самедов сыграл пять матчей, в которых отметился двумя голами.

– Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось?

– Да нормально все. «Спартак» сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.

– Массимо не говорил, почему вы не в основе, – на разборе ли, индивидуальной беседе?

– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.

– Замена в матче с «Зенитом» – плановая?

– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (6)
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kamaz89
1492581148
Вперёд Спартак!!! Ещё немножко осталось
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Диктор
1492581316
И это правильно Саша,интересы команды важнее.У вас все получится.
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directorpg
1492582210
"Если хочешь быть счастливым, будь им". Козьма Прутков. Если хочешь быть чемпионом, будь им.
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NEON-SM
1492586307
Главное чтобы все понимали свою роль в команде и не бычились что только на замену, Каррера правильно их настраивает, мотиватор каких поискать
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oyabun
1492587880
Такое ощущение что журналисты специально подначивают футболиста вопросами типа "..Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось?", пытаясь найти или разжечь какой то конфликт между игроком и тренером. Хорошо что неглупые профи типа Самедова на такое не ведутся.
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