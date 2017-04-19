Самедов мечтает стать чемпионом

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов два последних матча своей команды провел выходя на замену. По его словам, он не удивлен такой ситуацией, ставя выше командный успех, чем свои личные достижения. Всего после перехода в стан красно-белых Самедов сыграл пять матчей, в которых отметился двумя голами.

– Вы второй тур подряд не попали в стартовый состав. Что случилось?

– Да нормально все. «Спартак» сильная, хорошо укомплектованная команда, в которой есть ротация. Всегда говорил, что прихожу помогать коллективу, – это самое главное, очень хочу стать чемпионом. Интересы команды важнее. Надо выйти на замену – делаю это.

– Массимо не говорил, почему вы не в основе, – на разборе ли, индивидуальной беседе?

– Тренер всегда указывает, что в команде все футболисты важны. Мы исходим из того, с кем встречаемся, Массимо выбирает состав. Все хотят играть постоянно, я не исключение, тем более привык проводить все 90 минут. Но главное – интересы команды.

– Замена в матче с «Зенитом» – плановая?

– Меня в перерыве отправили разминаться, потом подозвали, объяснили некоторые тактические моменты – и все, пошел на поле.