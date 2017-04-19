Гендиректор «Уфы»: «Хотели быть в финале Кубка России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах неудачных игр, которые пришлись на апрель. Сначала команда вылетела из розыгрыша Кубка России, а затем проиграла «Спартаку». При этом коллектив продолжает перестраиваться. После 23 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка. В рамках 24 тура команда встретится на своем поле с ЦСКА.

– Апрель выдался не самым лучшим для «Уфы» – поражения в чемпионате, вылет из Кубка России. Что случилось?

– Месяц выдался продуктивным, мы сыграли против сильных соперников. Результат, конечно, не тот, на который рассчитывали, но пища для размышления есть.

– Мартовские успехи затуманили взор?

– Ни в коем случае. Тогда Всевышний нам помог, а сейчас забирает. Подсознательно команда выполнила задачу, и когда пришло время брать новый рубеж, забуксовала. «Уфа» постепенно выходит на новый уровень. Раньше мы считались аутсайдером, сейчас становимся середняком.

– Странно слышать, что футболисты расслабились после того, как «Уфа» обезопасила себя от вылета. Ведь еще месяц назад команда входила в зону Лиги Европы.

– Не говорю, что мы расслабились в футбольном плане. Наоборот, набираемся опыта, у нас меняется игровая модель. Мы больше стараемся контролировать мяч, фаза атаки развивается по-другому.

– Вылет из Кубка России сильно ударил по самолюбию?

– Мы хотели быть в финале, было опустошение после поражения от «Локомотива». Может, это повлияло и на игру со «Спартаком».