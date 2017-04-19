Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Уфы»: «Хотели быть в финале Кубка России»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о причинах неудачных игр, которые пришлись на апрель. Сначала команда вылетела из розыгрыша Кубка России, а затем проиграла «Спартаку». При этом коллектив продолжает перестраиваться. После 23 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 33 очка. В рамках 24 тура команда встретится на своем поле с ЦСКА.

    – Апрель выдался не самым лучшим для «Уфы» – поражения в чемпионате, вылет из Кубка России. Что случилось?

    – Месяц выдался продуктивным, мы сыграли против сильных соперников. Результат, конечно, не тот, на который рассчитывали, но пища для размышления есть.

    – Мартовские успехи затуманили взор?

    – Ни в коем случае. Тогда Всевышний нам помог, а сейчас забирает. Подсознательно команда выполнила задачу, и когда пришло время брать новый рубеж, забуксовала. «Уфа» постепенно выходит на новый уровень. Раньше мы считались аутсайдером, сейчас становимся середняком.

    – Странно слышать, что футболисты расслабились после того, как «Уфа» обезопасила себя от вылета. Ведь еще месяц назад команда входила в зону Лиги Европы.

    – Не говорю, что мы расслабились в футбольном плане. Наоборот, набираемся опыта, у нас меняется игровая модель. Мы больше стараемся контролировать мяч, фаза атаки развивается по-другому.

    – Вылет из Кубка России сильно ударил по самолюбию?

    – Мы хотели быть в финале, было опустошение после поражения от «Локомотива». Может, это повлияло и на игру со «Спартаком».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2017 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 апреля 2017, 10:25

      Ещё не вечер, успеете! Удачи!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11