«Терек» в мае примет решение о продлении контракта с Рахимовым

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что руководство грозненцев рассмотрит вопрос о продлении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым по завершении сезона. Также он отметил, что клуб уже начал диалог с некоторыми игроками по поводу пролонгации истекающих договоров.

«Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать», – сказал Айдамиров.

Рахимов руководит чеченской командой с ноября 2013 года. Его действующее соглашение истекает по завершении нынешнего сезона.

После 23-х туров «Терек» располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 33 очка.