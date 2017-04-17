Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Терек» в мае примет решение о продлении контракта с Рахимовым

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что руководство грозненцев рассмотрит вопрос о продлении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым по завершении сезона. Также он отметил, что клуб уже начал диалог с некоторыми игроками по поводу пролонгации истекающих договоров.

    «Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать», – сказал Айдамиров.

    Рахимов руководит чеченской командой с ноября 2013 года. Его действующее соглашение истекает по завершении нынешнего сезона.

    После 23-х туров «Терек» располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 33 очка.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2017 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 19 апреля 2017, 15:29

      Я бы посоветовал пригласить возглавит Терек Карпин или Бердиева для того что бы наш клуб попал в топ уровне

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 > Мехдин 20 апреля 2017, 17:07

      Для того чтобы ваш клуб попал "в топ уровне" надо дорогой мой футболистов покупать того уровня а не шлак всякий типа оздоева и бериши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 18 апреля 2017, 12:54

      Рассмешил Айдамиров(....они примут решение.....), примет ли решение Рахимов остаться в вашем клубе это большой прибольшой вопрос.......видите ли 6-7 место для них мало, хочется спросить у него, при каком тренере еще клуб добивался таких результатов, имея в составе футболистов среднего и ниже уровня??? Были проданы игроки которые хоть чего то стоили, а взамен купили один шлак вроде Оздоева, Бериши которые даже в основной состав не попадают. Так что думайте уважаемые.........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 апреля 2017, 00:02

      не надо продлевать.. надо нового тренера привозить который сможеть за чемпионство бороться а не в середине болтаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 17 апреля 2017, 19:08

      его потолок 7-8 место в чемпионате.Спасибо ему за это,да и пусть забирает своего сокола Кузякина

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11