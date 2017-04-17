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  • В Москве был избит и ограблен тренер вратарей юношеской сборной России

В Москве был избит и ограблен тренер вратарей юношеской сборной России

17 апреля 2017, 17:25
2

На юго-востоке Москвы было совершено нападение на тренера вратарей юношеской сборной России Сергея Бабурина. Сообщается, что 61-летнего специалиста избили и похитили у него сумку. В данный момент правоохранительные органы занимаются поиском нападавших.

«В полицию обратился Сергей Бабурин, который рассказал, что на улице Перерва в районе дома номер 45 на него напали несколько человек. Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном Nokia, паспортом, удостоверением РФС и денежными средствами в размере 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В своей карьере Бабурин защищал цвета «Динамо», «Локомотива» и «Знамени Труда» (Орехово-Зуево). Позже он трудился в тренерском штабе сборной Кувейта, «Сатурна», «Уралана-Плюс», подмосковного «Видного». С 2014 года тренирует голкиперов юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения).

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия (до 18)
Комментарии (2)
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порт
1492440344
Гопота. Найти и сломать пальчики на руке.
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STAFOR13
1492441232
твари, ветерана избили, в ауе какие клоуны бывают, это даже не гопота, они так не поступят с дедушкой, это нелюди опущенные нарики ипаные, здоровья Сергею Бабурину!
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