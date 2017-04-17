Бэйл не жалеет о переходе в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не жалеет о своем переходе в испанский клуб. Он добавил, что видит в этом только плюсы.

«В «Реале» я прогрессирую как с человеческой, так и со спортивной точек зрения. Здесь я стал по-настоящему зрелым. Любой человек при переезде в другую страну должен быстро пройти адаптацию.

Что касается футбола, то в Испании он другой. И я в значительной степени усовершенствовал свою игру при переходе в «Реал». Именно потому я и хотел играть в этой стране. Я стремился стать более разнообразным игроком и завоевывать титулы», – приводит слова Бэйла телеканал Mega.

Напомним, что валиец перебрался в «Реал» в 2013 году. До этого он выступал в составе «Тоттенхэма».