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    Бэйл не жалеет о переходе в «Реал»

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не жалеет о своем переходе в испанский клуб. Он добавил, что видит в этом только плюсы.

    «В «Реале» я прогрессирую как с человеческой, так и со спортивной точек зрения. Здесь я стал по-настоящему зрелым. Любой человек при переезде в другую страну должен быстро пройти адаптацию.

    Что касается футбола, то в Испании он другой. И я в значительной степени усовершенствовал свою игру при переходе в «Реал». Именно потому я и хотел играть в этой стране. Я стремился стать более разнообразным игроком и завоевывать титулы», – приводит слова Бэйла телеканал Mega.

    Напомним, что валиец перебрался в «Реал» в 2013 году. До этого он выступал в составе «Тоттенхэма».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 17 апреля 2017, 12:01

      Кто будет против когда работать можно 6/1.день работал 6дней отдахнул.кувшин из глины.

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      Рейтинг: +284

      Kano 17 апреля 2017, 11:50

      2 ЛЧ кто тебе даст в Тоттенхэме. Конечно рад.

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