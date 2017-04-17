Конте: «У «Челси» 50 процентов шансов на чемпионство»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что давление на лидера турнирной таблицы в английской Премьер-лиге – это нормально. По его словам лучше бороться за чемпионство под давлением, что играть спокойно, но не претендуя на победу в чемпионате.

«У нас осталось шесть финалов. Борьба за чемпионство не окончена. У нас 50 процентов шансов на победу в лиге, и мы должны твердо знать это. Если мы финишируем первыми, значит мы заслужили победу. Если нет – значит ее заслужила другая команда.

Четыре очка от «Тоттенхэма»? Давление – это нормально. Я предпочитаю биться за титул под давлением тому, чтобы сохранять спокойствие вдали от борьбы за чемпионство. Нам повезло, что мы находимся в центре борьбы. В прошлом сезоне «Челси» играл спокойно, не испытывая давления», – сказал Конте.

Матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Челси» закончился со счетом 2:0. «Челси» остается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.