Баринов, Ари и Фарфан сыграют с первых минут матча «Арсенал» – «Локомотив»

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Локомотива» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча начнется сегодня в 17:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Бурчану, Александров, Расич.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

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