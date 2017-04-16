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    Баринов, Ари и Фарфан сыграют с первых минут матча «Арсенал» – «Локомотив»

    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Локомотива» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча начнется сегодня в 17:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Бурчану, Александров, Расич.

    «Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

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    Источник: РПЛ

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    16.04.2017 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 16 апреля 2017, 17:12

      Состав нормальненький!Нужно побеждать!

      0
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      Рейтинг: +32

      Loko...) 16 апреля 2017, 16:56

      Локо только победа...

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