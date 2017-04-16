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  • Баринов, Ари и Фарфан сыграют с первых минут матча «Арсенал» – «Локомотив»

Баринов, Ари и Фарфан сыграют с первых минут матча «Арсенал» – «Локомотив»

16 апреля 2017, 16:41
2

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Локомотива» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча начнется сегодня в 17:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Бурчану, Александров, Расич.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив
Комментарии (2)
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Loko...)
1492350984
Локо только победа...
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Fedor4uk
1492351958
Состав нормальненький!Нужно побеждать!
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