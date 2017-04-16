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    Ибрагимович назвал лучшего игрока нынешнего сезона АПЛ

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что полузащитник «Челси» Н'Голо Канте является лучшим футболистом нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.

    «Канте стал бы достойным обладателем этой награды. Мне кажется, что такой футболист смог бы заиграть абсолютно в любой команде. Обычно игроки такого плана остаются незаметными, но его действия часто остаются незамеченными», – заявил Ибрагимович.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сегодня встретятся в матче 33-го тура чемпионата Англии.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.04.2017 14:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 09:48

      чую подвох :D ну не может Златан просто так взять и назвать лучшим НЕ СЕБЯ))) и тем не менее, соглашусь с ним, Канте великолепен

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 17 апреля 2017, 09:36

      Как это, а себя назвать?

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 17 апреля 2017, 07:39

      Раз само величество Златан так, говорит, значит так оно и есть..., а как по мне так Канте это новый МАКЕЛЕЛЕ!!! Отличный трансфер для Челси! Отличный игрок!!!

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 апреля 2017, 15:51

      Согласен с ним на все сто!!!

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 апреля 2017, 14:32

      Странно , что Ибра себя не назвал лучшим=))

      8
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] > Cant Stop 17 апреля 2017, 07:38

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