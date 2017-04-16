Ибрагимович назвал лучшего игрока нынешнего сезона АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что полузащитник «Челси» Н'Голо Канте является лучшим футболистом нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.

«Канте стал бы достойным обладателем этой награды. Мне кажется, что такой футболист смог бы заиграть абсолютно в любой команде. Обычно игроки такого плана остаются незаметными, но его действия часто остаются незамеченными», – заявил Ибрагимович.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сегодня встретятся в матче 33-го тура чемпионата Англии.