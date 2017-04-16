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    «Манчестер Юнайтед» готов платить Ибрагимовичу 20 миллионов в год, чтобы сохранить его в составе

    Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. По информации источника, «красные дьяволы» готовы платить 35-летнему шведу 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отбить интерес клубов из Китая и США и сохранить игрока в команде.

    Отметим, что контракт Ибрагимовича с «МЮ» рассчитан до лета 2017 года с возможностью продления еще на сезон. На данный момент годовой оклад футболиста составляет 12 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне швед провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 27 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов и три результативные передачи.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    16.04.2017 01:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2017, 10:56

      МЮ всегда мог удержать игрока деньгами. Этот случай не станет исключением.

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 16 апреля 2017, 06:53

      Думаю все зависит от попадания в ЛЧ.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 апреля 2017, 06:51

      Для своего возраста хорошо он играет

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 апреля 2017, 06:35

      Вообще играть перестанет, с ума сходят

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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 апреля 2017, 01:17

      Нужен нап с большим КПД. Ибра сдал немного... Мбаппе или Гризман, Лукаку, в крайнем случае Ла Казетт

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > panmon 16 апреля 2017, 01:55

      Чего? Кто сдал? ) Ибра уже на протяжении долгих лет показывает стабильную игру. Что сейчас ой какая редкость!

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