«Манчестер Юнайтед» готов платить Ибрагимовичу 20 миллионов в год, чтобы сохранить его в составе

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. По информации источника, «красные дьяволы» готовы платить 35-летнему шведу 20 миллионов фунтов стерлингов, чтобы отбить интерес клубов из Китая и США и сохранить игрока в команде.

Отметим, что контракт Ибрагимовича с «МЮ» рассчитан до лета 2017 года с возможностью продления еще на сезон. На данный момент годовой оклад футболиста составляет 12 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне швед провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 27 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов и три результативные передачи.

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