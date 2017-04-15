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    Терри может перейти в «Аль-Наср» из ОАЭ, который возглавляет Петреску

    Защитник «Челси» Джон Терри может продолжить карьеру в Дубае. По информации источника, в услугах 36-летнего англичанина заинтересован «Аль-Наср», который возглавляет бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску.

    Напомним, ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба намерено продлить контракт с футболистом. Действующее соглашение истекает летом 2017 года.

    В нынешнем сезоне Терри провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Skysports

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    15.04.2017 22:13
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