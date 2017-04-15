Терри может перейти в «Аль-Наср» из ОАЭ, который возглавляет Петреску

Защитник «Челси» Джон Терри может продолжить карьеру в Дубае. По информации источника, в услугах 36-летнего англичанина заинтересован «Аль-Наср», который возглавляет бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба намерено продлить контракт с футболистом. Действующее соглашение истекает летом 2017 года.

В нынешнем сезоне Терри провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.