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    «РБ Лейпциг», дебютировавший в этом сезоне в Бундеслиге, примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18

    В матче 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Фрайбургом» со счетом 4:0. Данный успех позволил клубу из Лейпцига набрать 61 очко и укрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Таким образом, немецкая команда по итогам нынешнего сезона не опустится ниже четвертого места и примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18.

    Напомним, «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году и в этом сезоне дебютировал в Бундеслиге.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 19:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2017, 23:36

      Ред Булл олигочемпионивает)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2017, 23:34

      Немецкий Красный бык прорвался в ЛЧ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 апреля 2017, 23:00

      Поздравляю - этого МАЛО !
      Я -АХУ. .....Л с Э ТО ГОООООО

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 15 апреля 2017, 21:01

      У них "Ред Булл" вместо допинга)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 апреля 2017, 20:48

      В группу к ЦСКА попадет, вангую.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > vick-north-west 15 апреля 2017, 23:22

      Вангую, ЦСКА только в группу не попадет

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 15 апреля 2017, 20:22

      Окрыляет RB

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 15 апреля 2017, 19:38

      Не плохо
      рееед бууул окрыыыляяяеееет

      3
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      Рейтинг: +450

      Houston 15 апреля 2017, 19:37

      Поздравляю

      0
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