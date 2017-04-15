«РБ Лейпциг», дебютировавший в этом сезоне в Бундеслиге, примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18

В матче 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Фрайбургом» со счетом 4:0. Данный успех позволил клубу из Лейпцига набрать 61 очко и укрепиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Таким образом, немецкая команда по итогам нынешнего сезона не опустится ниже четвертого места и примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов-2017/18.

Напомним, «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году и в этом сезоне дебютировал в Бундеслиге.

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