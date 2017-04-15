Примера. «Атлетико» разгромил «Осасуну», Феррейра-Карраско сделал дубль

В матче 32-го тура Примеры «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» одержал крупную победу над «Осасуной» – 3:0. Дублем в составе хозяев отметился Янник Феррейра-Карраско.

Отметим, что в концовке встречи «матрасники» дважды не сумели реализовать пенальти.

Несмотря на победу, мадридский клуб остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 65 очков. «Осасуна» продолжает находиться на последней строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Атлетико – Осасуна – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Феррейра-Карраско, 30; 2:0 – Феррейра-Карраско, 47; 3:0 – Луис, 61.

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