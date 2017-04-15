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    Примера. «Атлетико» разгромил «Осасуну», Феррейра-Карраско сделал дубль

    В матче 32-го тура Примеры «Атлетико» на «Висенте Кальдерон» одержал крупную победу над «Осасуной» – 3:0. Дублем в составе хозяев отметился Янник Феррейра-Карраско.

    Отметим, что в концовке встречи «матрасники» дважды не сумели реализовать пенальти.

    Несмотря на победу, мадридский клуб остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 65 очков. «Осасуна» продолжает находиться на последней строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    Атлетико – Осасуна – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Феррейра-Карраско, 30; 2:0 – Феррейра-Карраско, 47; 3:0 – Луис, 61.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 21:19
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