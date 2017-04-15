В «Амкаре» заявляют, что никакой драки молодежной команды с «Уфой» не было

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин высказал мнение о потасовке в матче 23-го тура молодежного первенства России с «Уфой».

Ранее сообщалось, что в концовке встречи произошла стычка между игроками команд Хаважем Аушевым и Александром Филиным. Оба футболиста в итоге получили по красной карточке.

– Там никакой драки не было. Ребята потолкались. Ничего страшного, это молодежь, эмоции. Обоих футболистов удалили. Так бывает в футболе.

– Видимо, счет 2:2 никого не устроил?

– Конечно, не устраивал. Всем хотелось победить.