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    В «Амкаре» заявляют, что никакой драки молодежной команды с «Уфой» не было

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин высказал мнение о потасовке в матче 23-го тура молодежного первенства России с «Уфой».

    Ранее сообщалось, что в концовке встречи произошла стычка между игроками команд Хаважем Аушевым и Александром Филиным. Оба футболиста в итоге получили по красной карточке.

    – Там никакой драки не было. Ребята потолкались. Ничего страшного, это молодежь, эмоции. Обоих футболистов удалили. Так бывает в футболе.

    – Видимо, счет 2:2 никого не устроил?

    – Конечно, не устраивал. Всем хотелось победить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2017 00:54
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