Моуринью: «Нужно было додавливать «Андерлехт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен действиями своей атаки в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Андерлехта». При этом он отметил надежность своей оборонительной линии.

«В таких ситуациях нужно додавливать соперника. У нас есть шансы, контроль мяча, но мы не забиваем, тем самым рискуя упустить нужную победу. В этой встрече было много свободных зон, множество хороших моментов, которые мы не использовали из-за плохой, небрежной работы с мячом и неверных решений у штрафной соперника.

Нет более точного слова для такой ситуации, чем небрежный. Может, проблема в моем плохом английском. Нужно играть более серьезно. Игроки, которые должны были решать исход, не сделали этого. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович, Марсьяль. Они все играли схожим образом.

Что касается защиты, то здесь все наоборот, они были сфокусированы на игре. Они проделали серьезную работу, но атакующие игроки не сделали результат. Была неплохая организация обороны, но нас наказали за допущенную ошибку», – сказал Моуринью.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 20 апреля, в 22:05 по московскому времени.