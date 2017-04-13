Рабочие стадиона в Ростове-на-Дону начали забастовку

В среду, 12 апреля, рабочие, которые занимаются строительством нового стадиона в Ростове, начали забастовку, сообщает городской информационный портал. Связано это с задолженностью по заработной плате. Строители не получают зарплату на протяжении пяти месяцев.

В знак протеста люди не приступали к работе и не намерены этого делать, пока не будут погашены долги. По словам одного из монтажников, рабочие поняли, что им не собираются платить. Он подчеркнул, что строителям даже не на что купить себе еду.