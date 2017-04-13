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Рабочие стадиона в Ростове-на-Дону начали забастовку

13 апреля 2017, 11:46
13

В среду, 12 апреля, рабочие, которые занимаются строительством нового стадиона в Ростове, начали забастовку, сообщает городской информационный портал. Связано это с задолженностью по заработной плате. Строители не получают зарплату на протяжении пяти месяцев.

В знак протеста люди не приступали к работе и не намерены этого делать, пока не будут погашены долги. По словам одного из монтажников, рабочие поняли, что им не собираются платить. Он подчеркнул, что строителям даже не на что купить себе еду.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ростов
Комментарии (13)
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STALKER27
1492073492
Утка??? Кто в курсе...
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СеняШахты
1492073996
Давно пора
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KROFF
1492074557
Обычный азербайджанский подход к организации процесса. Сначала работник делает работу, а потом работодатель начинает плакать: "Сам пойми, арбуз подешевел, я попал, на 2000 рублей больше нет!"
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Аид666
1492075057
5 месяцев верить что заплатят?... в этой стране после первого-то дальше смысла нет работать...
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Чеба
1492076000
И хрен еще через приставов взыщешь, если даже суд выиграешь! Система государства для того чтобы работяг кидать, а мажоры чтобы богатели! Страна дураков!(
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ilichkadr
1492076307
В правительстве Ростовской области информацию о забастовке подтвердили. Представители донского правительства выслушивают их требования. По предварительным данным рабочим, большая часть из которых приехала на стройку из Турции, не выплатили зарплату. Работу прекратили и вышли с плакатами более ста человек.
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FanatSerj
1492077288
Обычное дело, на верху то деньги уже освоили и там все зарплату получили. Пилять у нас умеют масштабно и нагло. Тут только "расстрел" за это дело вводить надо и то все равно найдутся смертники.
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Болельщик Реал Мадрида
1492079457
Страна погнила сверху и до самых низов. Коррупция, казнокрадство процветают как весной фруктовые деревья. В это стране ничего и никого не останавливает. Воруют в наглую и под носом у нашего великого президента и как говорит пропаганда всеми любимого премьера. Стройка федерального значения имеет футдаментальное значение для положения на международной арене. Это никого не останавливает, как воровали, так и воруют и никому нет до этого дела не ФСБ, СК и прокуратуре, потому что сами в доле и получают откат и проценты. В этой стране лучше не будет, ей управляют предатели, которые засели там с 1990-х годов и продолжают сидеть. Разворовали деньги на стадион в Питере, не известно сколько было украдено при реконструкции "Лужников", теперь Ростов-на-Дону. Я уже молчу про Олимпиаду в Сочи, космодром " Восточный" и прочие проекты. Они для этого и СССР разваливали, для этого в это денеги свои вкладывали, чтобы потом вернуть их с процентами вот таким образом.
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zico2205
1492081476
А где наш славный Мудищенко???????????? Что же он не рапортует??????? Или еще не успели бабло распилить???????????
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bolela_16
1492597566
Беспредел, и никто в ус не дует, а где же контроль, нужно создать ещё пару-тройку организаций...
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