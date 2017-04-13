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    Рабочие стадиона в Ростове-на-Дону начали забастовку

    В среду, 12 апреля, рабочие, которые занимаются строительством нового стадиона в Ростове, начали забастовку, сообщает городской информационный портал. Связано это с задолженностью по заработной плате. Строители не получают зарплату на протяжении пяти месяцев.

    В знак протеста люди не приступали к работе и не намерены этого делать, пока не будут погашены долги. По словам одного из монтажников, рабочие поняли, что им не собираются платить. Он подчеркнул, что строителям даже не на что купить себе еду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 11:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 апреля 2017, 13:26

      Беспредел, и никто в ус не дует, а где же контроль, нужно создать ещё пару-тройку организаций...

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 апреля 2017, 14:04

      А где наш славный Мудищенко???????????? Что же он не рапортует??????? Или еще не успели бабло распилить???????????

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 апреля 2017, 13:30

      Страна погнила сверху и до самых низов. Коррупция, казнокрадство процветают как весной фруктовые деревья. В это стране ничего и никого не останавливает. Воруют в наглую и под носом у нашего великого президента и как говорит пропаганда всеми любимого премьера. Стройка федерального значения имеет футдаментальное значение для положения на международной арене. Это никого не останавливает, как воровали, так и воруют и никому нет до этого дела не ФСБ, СК и прокуратуре, потому что сами в доле и получают откат и проценты. В этой стране лучше не будет, ей управляют предатели, которые засели там с 1990-х годов и продолжают сидеть. Разворовали деньги на стадион в Питере, не известно сколько было украдено при реконструкции "Лужников", теперь Ростов-на-Дону. Я уже молчу про Олимпиаду в Сочи, космодром " Восточный" и прочие проекты. Они для этого и СССР разваливали, для этого в это денеги свои вкладывали, чтобы потом вернуть их с процентами вот таким образом.

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      Рейтинг: +98

      Стивен > Болельщик Реал Мадрида 19 апреля 2017, 19:58

      Полностью согласен!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 апреля 2017, 12:54

      Обычное дело, на верху то деньги уже освоили и там все зарплату получили.
      Пилять у нас умеют масштабно и нагло. Тут только "расстрел" за это дело вводить надо и то все равно найдутся смертники.

      1
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      Рейтинг: +17800

      ilichkadr 13 апреля 2017, 12:38

      В правительстве Ростовской области информацию о забастовке подтвердили. Представители донского правительства выслушивают их требования. По предварительным данным рабочим, большая часть из которых приехала на стройку из Турции, не выплатили зарплату. Работу прекратили и вышли с плакатами более ста человек.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 13 апреля 2017, 12:33

      И хрен еще через приставов взыщешь, если даже суд выиграешь! Система государства для того чтобы работяг кидать, а мажоры чтобы богатели! Страна дураков!(

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 апреля 2017, 12:17

      5 месяцев верить что заплатят?... в этой стране после первого-то дальше смысла нет работать...

      5
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      Рейтинг: +186

      KROFF 13 апреля 2017, 12:09

      Обычный азербайджанский подход к организации процесса. Сначала работник делает работу, а потом работодатель начинает плакать: "Сам пойми, арбуз подешевел, я попал, на 2000 рублей больше нет!"

      5
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      Рейтинг: +34

      СеняШахты 13 апреля 2017, 11:59

      Давно пора

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 13 апреля 2017, 11:51

      Утка???
      Кто в курсе...

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > STALKER27 13 апреля 2017, 12:08

      Правда не платят. Фирма-подрядчик кидалово полное.
      Знакомому только через суд выплатили.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ALeX-161-rus 13 апреля 2017, 12:43

      да и решение суда пох..не только этой фирме..а ваще..

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