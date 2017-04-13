Жардим: «В противостоянии с «Боруссией» сделано только полдела»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил прогресс форварда своей команды Килиана Мбаппе, который отметился дублем в ворота «Боруссии» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в Дортмунде.

«Мбаппе не останавливается в своем развитии. Он с нами уже второй год и продолжает все так же упорно трудиться. Он знает, чего все это стоит. Мы рады его выступлениям, и я говорю не только про сегодня.

Думаю, он взберется на очень большие высоты. Я не устаю повторять, что прогресс возможен только через большой труд, и мы поможем ему не сбиться с пути. Что касается нашего противостояния с «Боруссией», то сделано только полдела», – сказал Жардим после завершения матча.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.