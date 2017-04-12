Мбаппе — самый молодой автор гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов после Кркича

«Монако» обыграл «Боруссию» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов со счетом 3:2.

На 19-й минуте встречи нападающий французского клуба Килиан Мбаппе открыл счет. Забитый мяч позволил 19-летнему французу выйти на второе место в списке самых молодых авторов гола на данном этапе турнира. Первое место занимает экс-нападающий «Барселоны» Боян Кркич, который в сезоне-2007/08 поразил ворота «Шальке-04» в возрасте 17-ти лет и 195-ти дней.

Ранее агент Мбаппе сообщил о вероятности перехода его клиента в «Интер».