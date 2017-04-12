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    Мбаппе — самый молодой автор гола в четвертьфиналах Лиги чемпионов после Кркича

    «Монако» обыграл «Боруссию» в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов со счетом 3:2.

    На 19-й минуте встречи нападающий французского клуба Килиан Мбаппе открыл счет. Забитый мяч позволил 19-летнему французу выйти на второе место в списке самых молодых авторов гола на данном этапе турнира. Первое место занимает экс-нападающий «Барселоны» Боян Кркич, который в сезоне-2007/08 поразил ворота «Шальке-04» в возрасте 17-ти лет и 195-ти дней.

    Ранее агент Мбаппе сообщил о вероятности перехода его клиента в «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 13 апреля 2017, 01:01

      ковырялся в яйцах, хуяк и в ворота отскочило

      0
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 12 апреля 2017, 22:21

      какой интер???может в Зенит?

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 12 апреля 2017, 20:45

      Просто здорово!!!

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