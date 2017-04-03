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    Агент: «Интер» — единственный клуб, который может купить Мбаппе за 100 миллионов»

    Агент нападающего «Монако» Килиана Мбаппе считает, что на его клиента может претендовать только «Интернационале».

    «Новых владельцев «Интера» не волнуют деньги. Они и так богаты. К слову, зимой они не отпустили Кандреву в Китай. Игрок не хотел покидать клуб. Группа Suning (концерн, владеющий «Интером» — прим. «Бомбардира») — единственная, кто может потратить 100 миллионов на покупку Мбаппе», — считает Федерико Пасторелло.

    В текущем сезоне 18-летний француз забил 19 голов в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    03.04.2017 19:40
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