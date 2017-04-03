Агент: «Интер» — единственный клуб, который может купить Мбаппе за 100 миллионов»

Агент нападающего «Монако» Килиана Мбаппе считает, что на его клиента может претендовать только «Интернационале».

«Новых владельцев «Интера» не волнуют деньги. Они и так богаты. К слову, зимой они не отпустили Кандреву в Китай. Игрок не хотел покидать клуб. Группа Suning (концерн, владеющий «Интером» — прим. «Бомбардира») — единственная, кто может потратить 100 миллионов на покупку Мбаппе», — считает Федерико Пасторелло.

В текущем сезоне 18-летний француз забил 19 голов в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 10 миллионов евро.