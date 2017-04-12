Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Федун предложит Каррере новый контракт и расширит полномочия, если «Спартак» станет чемпионом России

Источник: Федун предложит Каррере новый контракт и расширит полномочия, если «Спартак» станет чемпионом России

12 апреля 2017, 18:00
13

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить в московском клубе новый долгосрочный контракт. По информации источника, президент красно-белых Леонид Федун намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, если команда станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

Сообщается, что, кроме нового соглашения, 52-летний тренер получит денежный бонус и возможность контролировать работу селекционного отдела клуба.

Ранее отмечалось, что Каррера входит в планы «Ромы», которая хочет видеть специалиста на посту главного тренера своей команды.

Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
МЯСО87
1492009402
Это будет очень хорошо! За селекцию надо браться, чтоб говна не набрали в лч
Ответить
maksspartak
1492010485
дай то бог ))
Ответить
Kairat-Arshavin
1492019072
Кони и бомжи щас скулят и очккуют так как 2018 опять за Спартаком будет чемпионство...
Ответить
Д Альбертини
1492019313
Будет очень хорошо, если он согласится остаться.
Ответить
Мары
1492022444
А вот это гуд. Супер гуд.!
Ответить
Диктор
1492024224
Это же хорошо.
Ответить
Тоторо
1492026653
Судя по отношению итальянца к Ещенко и поиском его замены, которая началась уже зимой, всё к этому и идёт. Такое ощущение, что пришёл всерьёз и надолго... Не сглазить бы...
Ответить
FCSM#REDWHITE#
1492026684
рома и вообще такие клубы меняют тренера быстро если нет результата это большой риск Масимо построил нам команду и делается работа оставить это все начать заново не хотелось бы и он заявил что я тут надолго на что мы надеемся!!!
Ответить
Sanirin79
1492029883
Зачем очевидное ставить в новость?
Ответить
Главные новости
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
2
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
4
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
1
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
7
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+