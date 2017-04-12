Источник: Федун предложит Каррере новый контракт и расширит полномочия, если «Спартак» станет чемпионом России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить в московском клубе новый долгосрочный контракт. По информации источника, президент красно-белых Леонид Федун намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, если команда станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

Сообщается, что, кроме нового соглашения, 52-летний тренер получит денежный бонус и возможность контролировать работу селекционного отдела клуба.

Ранее отмечалось, что Каррера входит в планы «Ромы», которая хочет видеть специалиста на посту главного тренера своей команды.

Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.