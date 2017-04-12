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    Источник: Федун предложит Каррере новый контракт и расширит полномочия, если «Спартак» станет чемпионом России

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может получить в московском клубе новый долгосрочный контракт. По информации источника, президент красно-белых Леонид Федун намерен продолжить сотрудничество с итальянским специалистом, если команда станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    Сообщается, что, кроме нового соглашения, 52-летний тренер получит денежный бонус и возможность контролировать работу селекционного отдела клуба.

    Ранее отмечалось, что Каррера входит в планы «Ромы», которая хочет видеть специалиста на посту главного тренера своей команды.

    Напомним, итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года. На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.04.2017 18:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 12 апреля 2017, 23:44

      Зачем очевидное ставить в новость?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 12 апреля 2017, 22:51

      рома и вообще такие клубы меняют тренера быстро если нет результата это большой риск Масимо построил нам команду и делается работа оставить это все начать заново не хотелось бы и он заявил что я тут надолго на что мы надеемся!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 12 апреля 2017, 22:50

      Судя по отношению итальянца к Ещенко и поиском его замены, которая началась уже зимой, всё к этому и идёт. Такое ощущение, что пришёл всерьёз и надолго... Не сглазить бы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 апреля 2017, 22:10

      Это же хорошо.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2017, 21:40

      А вот это гуд.
      Супер гуд.!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 апреля 2017, 20:48

      Будет очень хорошо, если он согласится остаться.

      3
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      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin 12 апреля 2017, 20:44

      Кони и бомжи щас скулят и очккуют так как 2018 опять за Спартаком будет чемпионство...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +235

      Копытин > Kairat-Arshavin 13 апреля 2017, 05:55

      Еще лет на 15 забудете. Еще в этом не стали, а уже за следующий трындишь.

      -1
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      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin > Копытин 13 апреля 2017, 06:28

      Епту Не бзди Клоун !

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 апреля 2017, 18:21

      дай то бог ))

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 12 апреля 2017, 18:03

      Это будет очень хорошо! За селекцию надо браться, чтоб говна не набрали в лч

      15
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