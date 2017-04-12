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    Молодежная сборная России встретится с Узбекистаном и Турцией

    Молодежная сборная России в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы-2019 проведет два товарищеских матча. Как сообщает официальный сайт РФС, 27 мая подопечные Евгения Бушманова встретятся с Узбекистаном, а 1 июня – с Турцией. Игры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится с 24 мая по 1 июня.

    С 28 августа по 6 сентября у россиян запланирован второй тренировочный сбор. В ходе него команда проведет первые матчи отборочного турнира Евро-2019 – с Арменией (31 августа) и Гибралтаром (5 сентября). Оба поединка пройдут дома.

    Со 2 по 11 октября у россиян состоится очередной учебно-тренировочный сбор, в ходе которого они сыграют дома с Австрией (6 октября) и на выезде с Сербией (10 октября).

    Заключительный тренировочный сбор пройдет у молодежной сборной России с 6 по 15 ноября. 10 ноября команды сыграет с Арменией, а 14 ноября – с Италией. Обе встречи пройдут на выезде.

    Источник: РФС

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    12.04.2017 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 12 апреля 2017, 13:43

      Мы не не видим Что команда в топ.Время чтобы получить его ...

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