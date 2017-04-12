Буффон: «Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что дело еще не сделано»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). По словам стража ворот, поражение в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» напоминает туринцам о том, что дело еще не сделано.

«Я здесь для того, чтобы отбивать мячи, это моя работа. Играю в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права быть здесь. Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С первых минут играли без страха. Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу. Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.

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