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    Буффон: «Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что дело еще не сделано»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). По словам стража ворот, поражение в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» напоминает туринцам о том, что дело еще не сделано.

    «Я здесь для того, чтобы отбивать мячи, это моя работа. Играю в отличной команде. Чувствую, я должен доказывать, что все еще заслуживаю права быть здесь. Больше всего мне понравился наш настрой, подход к игре. С первых минут играли без страха. Неудача «ПСЖ» напоминает нам, что дело еще не сделано, но у нас хорошие шансы на общую победу. Совершенно точно могу сказать, что не променяю своих защитников ни на кого на свете», – сказал футболист.

    Ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.

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    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 01:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2564

      атеист 12 апреля 2017, 10:29

      Я думаю, "барсуки" пролетят, в этом случае, "Юве" "автобусом" станут, но не отдадут общую победу.., и будут правы!

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > атеист 12 апреля 2017, 10:53

      Фифа ставит победу лч на барс... прошлый год ставила на реал она выиграла до барса тоже самое челси Бавария... футбола не осталось

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