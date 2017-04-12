Иньеста: «Мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). По словам хавбека, ощущения у каталонцев не такие, как после матча с «ПСЖ».

«Мы сыграли очень плохо, особенно это ощущалось в первом тайме. В Лиге чемпионов наказания за ошибки наступают мгновенно. Но во втором тайме мы были значительно лучше. «Ювентус» очень хорошая команда, но мы сегодня не сделали то, что должны были, за что понесли наказание.

Ощущения сейчас не настолько плохие, как после матча в Париже. Но мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов. Мы должны действовать правильно в ответной игре и все исправить. Иного выбора у нас нет», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

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