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    Иньеста: «Мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). По словам хавбека, ощущения у каталонцев не такие, как после матча с «ПСЖ».

    «Мы сыграли очень плохо, особенно это ощущалось в первом тайме. В Лиге чемпионов наказания за ошибки наступают мгновенно. Но во втором тайме мы были значительно лучше. «Ювентус» очень хорошая команда, но мы сегодня не сделали то, что должны были, за что понесли наказание.

    Ощущения сейчас не настолько плохие, как после матча в Париже. Но мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов. Мы должны действовать правильно в ответной игре и все исправить. Иного выбора у нас нет», – сказал футболист.

    Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

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    Источник: Marca

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    12.04.2017 00:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 12 апреля 2017, 08:36

      Снова судей покупать придется.

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 12 апреля 2017, 07:40

      В этот раз думаю пока барса. Ювентус не упустит удачу.

      0
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      Рейтинг: +144

      зиргай 12 апреля 2017, 06:45

      Юве не ПСЖ.. Гудбай Барса

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 апреля 2017, 06:31

      Тем интересней будет ответка.

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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 апреля 2017, 05:08

      Теперь игрокам Барселоны Золотого мяча не видать.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 апреля 2017, 00:30

      ЮВи не так хараша... все голы за тупой защиты и дырки тер штегена... моменты свои вы упустили... проста защита юви душой за каманду играют... матье роберто и гомес эт не игроки уровня топ клубов даже замене...

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > BYAKONERI 12 апреля 2017, 10:27

      То есть, другие ошибки тебя никак не смутили?)

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