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  • Иньеста: «Мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов»

Иньеста: «Мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов»

12 апреля 2017, 00:09
7

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился эмоциями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). По словам хавбека, ощущения у каталонцев не такие, как после матча с «ПСЖ».

«Мы сыграли очень плохо, особенно это ощущалось в первом тайме. В Лиге чемпионов наказания за ошибки наступают мгновенно. Но во втором тайме мы были значительно лучше. «Ювентус» очень хорошая команда, но мы сегодня не сделали то, что должны были, за что понесли наказание.

Ощущения сейчас не настолько плохие, как после матча в Париже. Но мы опять провели плохой матч в плей-офф Лиги чемпионов. Мы должны действовать правильно в ответной игре и все исправить. Иного выбора у нас нет», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Испании.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Ювентус Иньеста Андрес
Комментарии (7)
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de bruyne
1491946205
ЮВи не так хараша... все голы за тупой защиты и дырки тер штегена... моменты свои вы упустили... проста защита юви душой за каманду играют... матье роберто и гомес эт не игроки уровня топ клубов даже замене...
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ДСА
1491962914
Теперь игрокам Барселоны Золотого мяча не видать.
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Ще Гевара
1491967888
Тем интересней будет ответка.
Ответить
зиргай
1491968758
Юве не ПСЖ.. Гудбай Барса
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Алексей Гозиас
1491972056
В этот раз думаю пока барса. Ювентус не упустит удачу.
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sochi-2013
1491975418
Снова судей покупать придется.
Ответить
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