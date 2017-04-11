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    Монтеро: «Буффон – не человек»

    Экс-защитник «Ювентуса» Паоло Монтеро поделился ожиданиями от противостояния «бьянконери» с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также вспомнил, как забивал в ворота сине-гранатовых в самом престижном европейском клубном турнире 14 лет назад.

    «Я забил очень мало голов за карьеру, поэтому я прекрасно помню свой мяч в ворота «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2003 году. В том матче нам пришлось нелегко. Это была голландская «Барселона», а не та суперкоманда, которая у каталонцев есть сейчас.

    Сегодняшний «Ювентус» также силен, как и 14 лет назад. Игуаин и Дибала – лучшие игроки, они могут забить в любой момент.

    Буффон остается абсолютно таким же, как и тогда. Он не человек. Мы будем помнить его как лучшего вратаря всех времен», – сказал Монтеро.

    Первый поединок между «старой синьорой» и «блауграной» состоится во вторник, 11 апреля. Ответная встреча пройдет 19 числа.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2017 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 12 апреля 2017, 00:01

      Он Человечище !! Остался с клубом даже в те времена когда все бежали от туда ! Браво Джиджи !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 11 апреля 2017, 19:44

      Когда такое говорит защитник в адрес вратаря - стоит поверить!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 11 апреля 2017, 17:45

      Ну и заголовок)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 апреля 2017, 16:29

      Настоящая живая легенда. Буффонищеее)))

      1
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