Монтеро: «Буффон – не человек»

Экс-защитник «Ювентуса» Паоло Монтеро поделился ожиданиями от противостояния «бьянконери» с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а также вспомнил, как забивал в ворота сине-гранатовых в самом престижном европейском клубном турнире 14 лет назад.

«Я забил очень мало голов за карьеру, поэтому я прекрасно помню свой мяч в ворота «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов в 2003 году. В том матче нам пришлось нелегко. Это была голландская «Барселона», а не та суперкоманда, которая у каталонцев есть сейчас.

Сегодняшний «Ювентус» также силен, как и 14 лет назад. Игуаин и Дибала – лучшие игроки, они могут забить в любой момент.

Буффон остается абсолютно таким же, как и тогда. Он не человек. Мы будем помнить его как лучшего вратаря всех времен», – сказал Монтеро.

Первый поединок между «старой синьорой» и «блауграной» состоится во вторник, 11 апреля. Ответная встреча пройдет 19 числа.