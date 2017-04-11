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Карасев получил назначение на матч «Аякса» и «Шальке»

11 апреля 2017, 15:11
4

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первый поединок 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке».

В качестве линейных судей выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Помощники за воротами – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Роль четвертого арбитра отведена Игорю Демешко.

Отметим, что 37-летнего судьи из России эта встреча станет первой в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее он работал на четырех матчах Лиги чемпионов.

Поединок «Аякс» – «Шальке» состоится в четверг, 13 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига Европы Шальке-04 Аякс Карасев Сергей
Комментарии (4)
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ufos73
1491918157
Надеюсь ему там ноги оттопчат, и он не сможет, снова, придумать 2 пеньки в ворота Спартака с конями...
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Karpathian
1491919889
Wij Zijn Ajax! Wij Zijn De Beste!
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1bear
1492117619
...отсудил нормально ...
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