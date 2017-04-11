Карасев получил назначение на матч «Аякса» и «Шальке»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первый поединок 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке».

В качестве линейных судей выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Помощники за воротами – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Роль четвертого арбитра отведена Игорю Демешко.

Отметим, что 37-летнего судьи из России эта встреча станет первой в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее он работал на четырех матчах Лиги чемпионов.

Поединок «Аякс» – «Шальке» состоится в четверг, 13 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени.