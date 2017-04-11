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    Карасев получил назначение на матч «Аякса» и «Шальке»

    Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первый поединок 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке».

    В качестве линейных судей выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Помощники за воротами – Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Роль четвертого арбитра отведена Игорю Демешко.

    Отметим, что 37-летнего судьи из России эта встреча станет первой в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее он работал на четырех матчах Лиги чемпионов.

    Поединок «Аякс» – «Шальке» состоится в четверг, 13 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2017 15:11
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 14 апреля 2017, 00:06

      ...отсудил нормально ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 апреля 2017, 17:11

      Wij Zijn Ajax! Wij Zijn De Beste!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 апреля 2017, 16:42

      Надеюсь ему там ноги оттопчат, и он не сможет, снова, придумать 2 пеньки в ворота Спартака с конями...

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