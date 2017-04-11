Колосков: «Заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 – фантазия»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не в восторге от подачи совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года. По словам Колоскова, он не считает такую заявку возможной.

«С моей точки зрения такая тройная заявка – фантазия. Понятно, что в США и Канаде язык, образ жизни примерно одинаковые. А Мексика – это, можно сказать, совсем другая галактика по всем показателям. Да, они относятся к одной конфедерации, но это не облегчит жизнь участникам финального турнира. Ведь существует граница. Более того, президент США «закручивает гайки» по отношению к Мексике, ужесточая контроль. Мексика возражает. А как будет развиваться ситуация далее – не знаю. В общем, от такой заявки не в восторге.

Я думаю, что Канада и США могли бы и вдвоем справиться. Причем такую совместную заявку я бы поддержал. Сейчас в США бум футбола, команда постоянно участвует в финальных турнирах, там огромное количество студенческих команд, великолепно развит женский футбол. В общем, там спорт развит. А в Канаде больше любят хоккей, но первый чемпионат мира U-17, который выиграла сборная СССР, состоялся именно в Канаде. Я помню это. Так что там тоже есть определенные традиции. И заявка США и Канады без Мексики была бы более реальной», – заявил Колосков.