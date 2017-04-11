Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колосков: «Заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 – фантазия»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не в восторге от подачи совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года. По словам Колоскова, он не считает такую заявку возможной.

    «С моей точки зрения такая тройная заявка – фантазия. Понятно, что в США и Канаде язык, образ жизни примерно одинаковые. А Мексика – это, можно сказать, совсем другая галактика по всем показателям. Да, они относятся к одной конфедерации, но это не облегчит жизнь участникам финального турнира. Ведь существует граница. Более того, президент США «закручивает гайки» по отношению к Мексике, ужесточая контроль. Мексика возражает. А как будет развиваться ситуация далее – не знаю. В общем, от такой заявки не в восторге.

    Я думаю, что Канада и США могли бы и вдвоем справиться. Причем такую совместную заявку я бы поддержал. Сейчас в США бум футбола, команда постоянно участвует в финальных турнирах, там огромное количество студенческих команд, великолепно развит женский футбол. В общем, там спорт развит. А в Канаде больше любят хоккей, но первый чемпионат мира U-17, который выиграла сборная СССР, состоялся именно в Канаде. Я помню это. Так что там тоже есть определенные традиции. И заявка США и Канады без Мексики была бы более реальной», – заявил Колосков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11