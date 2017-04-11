Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков: «Заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 – фантазия»

Колосков: «Заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 – фантазия»

11 апреля 2017, 11:06

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что не в восторге от подачи совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года. По словам Колоскова, он не считает такую заявку возможной.

«С моей точки зрения такая тройная заявка – фантазия. Понятно, что в США и Канаде язык, образ жизни примерно одинаковые. А Мексика – это, можно сказать, совсем другая галактика по всем показателям. Да, они относятся к одной конфедерации, но это не облегчит жизнь участникам финального турнира. Ведь существует граница. Более того, президент США «закручивает гайки» по отношению к Мексике, ужесточая контроль. Мексика возражает. А как будет развиваться ситуация далее – не знаю. В общем, от такой заявки не в восторге.

Я думаю, что Канада и США могли бы и вдвоем справиться. Причем такую совместную заявку я бы поддержал. Сейчас в США бум футбола, команда постоянно участвует в финальных турнирах, там огромное количество студенческих команд, великолепно развит женский футбол. В общем, там спорт развит. А в Канаде больше любят хоккей, но первый чемпионат мира U-17, который выиграла сборная СССР, состоялся именно в Канаде. Я помню это. Так что там тоже есть определенные традиции. И заявка США и Канады без Мексики была бы более реальной», – заявил Колосков.

Источник: Р-Спорт
Весь мир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
1
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
5
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
6
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Все новости
Все новости
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
6
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
08:43
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+