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    «МЮ» намерен приобрести Лукаку или Белотти на замену Ибрагимовичу

    «Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые могли бы заменить Златана Ибрагимовича. Напомним, что швед этим летом продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Сообщается, что руководство «красных дьяволов» выбирает между нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку и форвардом «Торино» Андреа Белотти.

    В нынешнем сезоне АПЛ Лукаку, трансфер которого оценивается в 70 миллионов, забил 23 гола в 30 матчах. На счету Белотти 24 гола в 28 играх. Его сумма отступных в контракте составляет 100 миллионов.

    Источник: Manchester Evening News

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    11.04.2017 10:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 апреля 2017, 14:01

      Вроде как у них непонятки были...

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 апреля 2017, 14:00

      А Лукаку на Маура уже "зуб не точит"???

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 12 апреля 2017, 13:42

      никого не надо покупать, своих хватает и они лучше Лукаку: Рэшфор, Марсьяль и Руни если не свалит, троих более чем достаточно, сейчас 4 и в итоге играет только Златан, а остальные зачастую с лавки слюни пускают

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 11 апреля 2017, 18:31

      Только Лукаку...с Белотти будет большой риск...

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 апреля 2017, 17:40

      конечно Лукаку нужно покупать + ему не нужна адаптация, будет прям "здесь и сейчас"

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2017, 13:05

      Сырые оба, Белотти так вообще кот в мешке. Им нужен сложившийся топ-форвард вроде Кавани.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Danish Dynamite 11 апреля 2017, 13:12

      фига се сырые... Лукаку уже который сезон блистает в Англии... ему даже адаптироваться не надо... а вот Белотти скорее МЮ не подойдет по стилю...у них и так быстрых юрких пол атаки, а им желательно столба взять вместо Ибры...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 13:39

      Лукаку один раз уже попал в топ-клуб (Челси), откуда по сути выгнали. Молод был, годы прошли с тех пор - это да. Но факт есть факт: он сильно облажался. Быть лидером атаки в середняке и в топ-клубе (МЮ же себя таковым позиционирует, верно?) - это две огромные разницы. Его же брать хотят ВМЕСТО, а не просто в обойму, так? Либо Моуру просто нужен столб (читай: бревно), каким ещё при Фергюсоне был Димитар Бербатов. Вот тогда - да, подойдёт.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Danish Dynamite 11 апреля 2017, 13:40

      Лукаку попал в челси 17-ти летним ребенком! естественно у него не пошло! ему нужно было набраться опыта в средних клубах! он уже 6 лет играет в АПЛ и играет отлично последние 3-4 сезона! как раз этого хватит чтоб закалить характер! За Челси ему по сути и играть то не давали... провел всего 10 игр, а остальное скитался по арендам где за 60+ игр забил 30+ мячей и это в 17-20 то лет! сейчас он просто идеальный кандидат для топ клуба апл! у него есть все... и мощь и опыт и голевое чутье!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 13:42

      Так-то оно верно, но будет видно)) Они пока никуда не ушли)

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 11 апреля 2017, 12:10

      Как же давно хочу, чтобы Лукаку перешёл в МЮ..

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 апреля 2017, 11:10

      Эх...Ибру не заменить( Он такой один. Но Лукаку ,по моему мнению,больше подходит.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 апреля 2017, 10:56

      Если выбирать из них то лучше брать Лукаку, он фактурно похож на Златана плюс полностью адаптирован к АПЛ

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