«МЮ» намерен приобрести Лукаку или Белотти на замену Ибрагимовичу

«Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые могли бы заменить Златана Ибрагимовича. Напомним, что швед этим летом продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сообщается, что руководство «красных дьяволов» выбирает между нападающим «Эвертона» Ромелу Лукаку и форвардом «Торино» Андреа Белотти.

В нынешнем сезоне АПЛ Лукаку, трансфер которого оценивается в 70 миллионов, забил 23 гола в 30 матчах. На счету Белотти 24 гола в 28 играх. Его сумма отступных в контракте составляет 100 миллионов.