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Алдонин считает, что ЦСКА еще может стать чемпионом

9 апреля 2017, 20:24
20

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1), а также оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне.

«Сегодня получилось два очень разных тайма, в первом к победе был ближе ЦСКА, во втором – «Краснодар». Первую половину встречи армейцы хорошо атаковали, создали много опасных моментов, сыграли и штанга, и перекладина. Очень организовано действовала команда, выходили отличные быстрые атаки. «Краснодар» сильно прибавил во втором тайме, особенно в концовке.

Армейцы могли победить в этой встрече, если бы забили в первом тайме. ЦСКА повел бы в счете, и «Краснодару» было бы сложно отыграться. Красно-синие хорошо умеют держать результат, они гораздо опытнее в этом. Что касается пенальти, то фол был, и это решение закономерно. Может, защитнику не было смысла делать такой подкат, в штрафной необходимо сохранять хладнокровие.

Чемпионат России заканчивается только после 30-го тура, поэтому у ЦСКА сохранились шансы на победу. 8 очков – это большой гандикап, но были случаи, когда армейцы выигрывали и 10 матчей подряд», – сказал Алдонин.

ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на восемь очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Алдонин Евгений
Комментарии (20)
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turist82
1491760212
Ну тут еще Спартаку нужно проиграть три...лично я в это не верю
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ProstoPolzovatel
1491761526
Моё мнение: ЦСКА пока не готов...Гончаренко только начал ставить свою игру...с сильными соперниками обнаруживаются проблемы в защите...да и хорошего форварда по сути нет...поэтому если армейцы окажутся в "тройке", то это уже будет неплохим результатом в нынешних условиях...
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Garrincha58
1491761903
именно после этого тура все стало на свои места соперники Спартака просто не готовы в этом году что то противостоять игре и фарту Спартака им в этом году просто везет видать футбольный бог хочет чтобы они наконец то выиграли титул
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river31
1491763319
Армейцы, как мне показалось, сегодня смотрелись интересней Краснодара, но результат на табло.
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евгений сергеевичч
1491764402
да все выносите кубок спартаку я не верю в то что их модно догнать вот в 2014 верил а сейчас нет
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VVM1964
1491765292
НЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ .
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Lester84
1491766910
Да будем уже честны. Зенит и ЦСКА выбыли из чемпионской гонки в этом туре. Единственный, кто может помешать спартачам взять чемпионство в этом сезоне- это они сами. Если не начудят, как они это умеют, то станут чемпионами
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Houston
1491769345
В параллельной вселенной только в этом сезоне уж точно. Надо смотреть на вещи объективным взглядом. А что будет в следующем сезоне, мы посмотрим в следующем сезоне.
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SanInstructor
1491776237
почему бы и нет, в следующем году
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_Kesh_Suntar_
1491779242
Уже без шансов! Хотя бы 2 место взять
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