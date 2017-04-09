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    Алдонин считает, что ЦСКА еще может стать чемпионом

    Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1), а также оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне.

    «Сегодня получилось два очень разных тайма, в первом к победе был ближе ЦСКА, во втором – «Краснодар». Первую половину встречи армейцы хорошо атаковали, создали много опасных моментов, сыграли и штанга, и перекладина. Очень организовано действовала команда, выходили отличные быстрые атаки. «Краснодар» сильно прибавил во втором тайме, особенно в концовке.

    Армейцы могли победить в этой встрече, если бы забили в первом тайме. ЦСКА повел бы в счете, и «Краснодару» было бы сложно отыграться. Красно-синие хорошо умеют держать результат, они гораздо опытнее в этом. Что касается пенальти, то фол был, и это решение закономерно. Может, защитнику не было смысла делать такой подкат, в штрафной необходимо сохранять хладнокровие.

    Чемпионат России заканчивается только после 30-го тура, поэтому у ЦСКА сохранились шансы на победу. 8 очков – это большой гандикап, но были случаи, когда армейцы выигрывали и 10 матчей подряд», – сказал Алдонин.

    ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 20:24
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 10 апреля 2017, 08:11

      Спартак уже своё не упустит

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 06:38

      ...И только кони-кони прибавляют рыси
      Доставая месяц на скаку...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 апреля 2017, 06:28

      К сожалению, мне кажется бороться придется только за 2... уже нагнать сложно будет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 10 апреля 2017, 02:07

      Уже без шансов! Хотя бы 2 место взять

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 10 апреля 2017, 01:17

      почему бы и нет, в следующем году

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 10 апреля 2017, 00:08

      Ох уж эти комментаторы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 9 апреля 2017, 23:45

      Может,зенит побеждает,цска побеждает и нет отрыва.

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 9 апреля 2017, 23:22

      В параллельной вселенной только в этом сезоне уж точно. Надо смотреть на вещи объективным взглядом. А что будет в следующем сезоне, мы посмотрим в следующем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 апреля 2017, 22:41

      Да будем уже честны. Зенит и ЦСКА выбыли из чемпионской гонки в этом туре. Единственный, кто может помешать спартачам взять чемпионство в этом сезоне- это они сами. Если не начудят, как они это умеют, то станут чемпионами

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 22:23

      Идиот.

      -1
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