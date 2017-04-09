Алдонин считает, что ЦСКА еще может стать чемпионом

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1), а также оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне.

«Сегодня получилось два очень разных тайма, в первом к победе был ближе ЦСКА, во втором – «Краснодар». Первую половину встречи армейцы хорошо атаковали, создали много опасных моментов, сыграли и штанга, и перекладина. Очень организовано действовала команда, выходили отличные быстрые атаки. «Краснодар» сильно прибавил во втором тайме, особенно в концовке.

Армейцы могли победить в этой встрече, если бы забили в первом тайме. ЦСКА повел бы в счете, и «Краснодару» было бы сложно отыграться. Красно-синие хорошо умеют держать результат, они гораздо опытнее в этом. Что касается пенальти, то фол был, и это решение закономерно. Может, защитнику не было смысла делать такой подкат, в штрафной необходимо сохранять хладнокровие.

Чемпионат России заканчивается только после 30-го тура, поэтому у ЦСКА сохранились шансы на победу. 8 очков – это большой гандикап, но были случаи, когда армейцы выигрывали и 10 матчей подряд», – сказал Алдонин.

ЦСКА находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Спартака» на восемь очков.