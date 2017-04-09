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    Смолов: «У «Краснодара» есть проблемы с реализацией моментов»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, ставший автором забитого мяча в матче 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1), подвел итоги матча.

    «Первый тайм ЦСКА по голевым моментам имел преимущество. Нас спасли штанги и перекладины. Нам повезло. Но во втором тайме инициатива была у нас, мы имели больше шансов забить. Забитый мяч дает эмоций, гол дал нам импульс, и мы побежали вперед. Проблемы с реализацией есть. Моменты есть, а голов нет. Будем над этим работать, к сожалению, не все всегда получается. Есть такой момент как невезение.

    Шансы зацепиться за тройку есть. Но это будет сложно. Но я искренне считаю, что борьба за чемпионство и за место в Лиге чемпионов добывается набором очков с командами, которые ниже уровнем. Мы растеряли много очков», – сказал форвард в интервью каналу «Наш Футбол».

    «Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 19:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 апреля 2017, 20:55

      Да и моментов та НИХ......Я не было
      Все пасы назад и ппоперёк! ЗАЕ......ЛИ уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 9 апреля 2017, 19:14

      Скажите спасибо, что Понтус только один раз пушку расчехлил. И только он

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Майор Дзагоев 9 апреля 2017, 20:28

      родные штанги помогли и ионов

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 9 апреля 2017, 23:03

      Дааа, конечно. Чуть только вас тронули - все, капец и ужас. Да, у вас было тоже не два момента. Но если бы все моменты бы реализовались, то счет был бы 5:3. И не в пользу быков

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