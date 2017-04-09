Смолов: «У «Краснодара» есть проблемы с реализацией моментов»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, ставший автором забитого мяча в матче 22-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1), подвел итоги матча.

«Первый тайм ЦСКА по голевым моментам имел преимущество. Нас спасли штанги и перекладины. Нам повезло. Но во втором тайме инициатива была у нас, мы имели больше шансов забить. Забитый мяч дает эмоций, гол дал нам импульс, и мы побежали вперед. Проблемы с реализацией есть. Моменты есть, а голов нет. Будем над этим работать, к сожалению, не все всегда получается. Есть такой момент как невезение.

Шансы зацепиться за тройку есть. Но это будет сложно. Но я искренне считаю, что борьба за чемпионство и за место в Лиге чемпионов добывается набором очков с командами, которые ниже уровнем. Мы растеряли много очков», – сказал форвард в интервью каналу «Наш Футбол».

«Краснодар» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.