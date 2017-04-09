Семак: «Не думаю, что у игроков «Уфы» проблемы с психологией»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился наблюдениями от поражения в матче 22-го тура российской Премьер-лиги от «Спартака». Специалист подчеркнул, что его подопечные провели плохой первый тайм, но во второй половине встречи команда выглядела достойно.

«Первый тайм невнятный получился с нашей стороны, плохо выходили из обороны в атаку, мало было комбинационных действий, ещe и пропустили необязательный гол. Во втором тайме после нашей ошибки пропустили с пенальти. Надо было рисковать. Пытались вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Пошла обоюдоострая игра, в которой забить могли и мы, и «Спартак». Они забили третий мяч, который все и решил.

Не думаю, что у нас проблемы с психологией. У нас есть настрой, и по качеству предыдущие матчи были неплохие. Для многих выход в финал Кубка России был бы большим событием, может, вылет сыграл свою роль на нашей игре в первом тайме. Но во втором тайме удалось прибавить и сыграть достойно. Так что проблем нет, двигаемся дальше», – сказал Семак.