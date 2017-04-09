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    Семак: «Не думаю, что у игроков «Уфы» проблемы с психологией»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился наблюдениями от поражения в матче 22-го тура российской Премьер-лиги от «Спартака». Специалист подчеркнул, что его подопечные провели плохой первый тайм, но во второй половине встречи команда выглядела достойно.

    «Первый тайм невнятный получился с нашей стороны, плохо выходили из обороны в атаку, мало было комбинационных действий, ещe и пропустили необязательный гол. Во втором тайме после нашей ошибки пропустили с пенальти. Надо было рисковать. Пытались вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Пошла обоюдоострая игра, в которой забить могли и мы, и «Спартак». Они забили третий мяч, который все и решил.

    Не думаю, что у нас проблемы с психологией. У нас есть настрой, и по качеству предыдущие матчи были неплохие. Для многих выход в финал Кубка России был бы большим событием, может, вылет сыграл свою роль на нашей игре в первом тайме. Но во втором тайме удалось прибавить и сыграть достойно. Так что проблем нет, двигаемся дальше», – сказал Семак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +239

      nirita 9 апреля 2017, 17:07

      А Червяк спит что-ли?

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    • ...
      Рейтинг: +133

      gera123 9 апреля 2017, 17:03

      забей уфа пенальти и неизвестно чем бы всё это кончилось. защита у нас всё такая же отвратительная, хоть и тренер итальянец. одно радует, забиваем больше чем пропускаем

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