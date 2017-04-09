Гаджиев: «Готов к переговорам по новому контракту с «Амкаром»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что готов приступить к переговорам по продлению контракта с пермским клубом. Напомним, нынешнее соглашение российского специалиста с красно-черными истекает этим летом.

«Думаю, вопрос продления контракта мы с президентом клуба чуть позже обсудим более предметно. Надо, чтобы он увиделся с новым руководством, с губернатором, обсудил с ним некоторые стратегические вопросы развития клуба. После этого, наверное, будем обсуждать договор. Я готов к переговорам, у нас нормальная, рабочая атмосфера, есть полное взаимопонимание по многим вопросам и проблемам.

У нас сейчас непростой цикл, мы должны завершить сезон, игры впереди напряженные, очень сложные – кому-то нужны очки для сохранения позиции в лиге, кому-то для повышения. Мы живем в основном клубными интересами. Что касается личных интересов, они тоже важны, но они все равно на втором месте», – сказал Гаджиев.

На данный момент «Амкар» имеет на своем счету 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.