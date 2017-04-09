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    Семак: «У «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил силу ближайшего соперника своей команды «Спартак» в чемпионате РФПЛ. По мнению специалиста, красно-белые обладают одной из самых сильных нападений в лиге.

    «Конечно, мы смотрели игры «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет чемпионат. У нас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют «Спартак», тоже есть свои задачи. Нам нужно побеждать. Всем нужно побеждать. Но победитель, как правило, один.

    «Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем чемпионате. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», – заявил Семак.

    Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2017 07:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11234

      alp 9 апреля 2017, 11:49

      Если Семак сделает сегодня спартак, то завтра его нужно будет возвращать в Зенит на место ГТ.

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Зенит 12 9 апреля 2017, 16:07

      Не говори гоп раньше времени. "Сделал"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 9 апреля 2017, 11:30

      Удачи СМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 апреля 2017, 10:59

      будет тяжелейшая игра для обеих команд, ставлю 1:2, как всегда на 90" забьет Глушаков(Промес)!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 9 апреля 2017, 10:32

      я думаю спартак выиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 09:34

      Семак прав конечно, атака у Спартака сильна, но Уфа может побороться точно. За хороший футбол!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 9 апреля 2017, 08:44

      Семак по делу сказал. Уважал его как игрока не смотря на то что в ЦСКА он играл, уважаю его как тренера! Без голословности все сказал!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 апреля 2017, 08:26

      Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», – заявил Семак. Неужели автобус у собственной штрафной поставят..?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > klifS 9 апреля 2017, 09:02

      +

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 08:22

      Услышать подобные слова из уст Сергея, дорогого стоит.
      Хотя и придавать значения этим словам не нужно.Если соперники друг друга уважают, то глупостей произносить не будут.Глупостей, о которых в скором времени будут жалеть.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Аvenger 10 апреля 2017, 07:33

      Брат, да всё нормально.
      Не забивай голову.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:57

      Уважение Семаку,но игра есть игра-не в обиду.

      1
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