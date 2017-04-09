Семак: «У «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил силу ближайшего соперника своей команды «Спартак» в чемпионате РФПЛ. По мнению специалиста, красно-белые обладают одной из самых сильных нападений в лиге.

«Конечно, мы смотрели игры «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет чемпионат. У нас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют «Спартак», тоже есть свои задачи. Нам нужно побеждать. Всем нужно побеждать. Но победитель, как правило, один.

«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем чемпионате. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», – заявил Семак.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.