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  • Семак: «У «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ»

Семак: «У «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в РФПЛ»

9 апреля 2017, 07:47
12

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил силу ближайшего соперника своей команды «Спартак» в чемпионате РФПЛ. По мнению специалиста, красно-белые обладают одной из самых сильных нападений в лиге.

«Конечно, мы смотрели игры «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет чемпионат. У нас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют «Спартак», тоже есть свои задачи. Нам нужно побеждать. Всем нужно побеждать. Но победитель, как правило, один.

«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем чемпионате. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», – заявил Семак.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Семак Сергей
Комментарии (12)
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Диктор
1491713853
Уважение Семаку,но игра есть игра-не в обиду.
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Мары
1491715328
Услышать подобные слова из уст Сергея, дорогого стоит. Хотя и придавать значения этим словам не нужно.Если соперники друг друга уважают, то глупостей произносить не будут.Глупостей, о которых в скором времени будут жалеть.
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Д Альбертини
1491715608
Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений «Спартака», – заявил Семак. Неужели автобус у собственной штрафной поставят..?
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whitenigger24
1491716695
Семак по делу сказал. Уважал его как игрока не смотря на то что в ЦСКА он играл, уважаю его как тренера! Без голословности все сказал!
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Евгений Б
1491719671
Семак прав конечно, атака у Спартака сильна, но Уфа может побороться точно. За хороший футбол!
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сергей николаевич
1491723156
я думаю спартак выиграет
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PNZ1985
1491724786
будет тяжелейшая игра для обеих команд, ставлю 1:2, как всегда на 90" забьет Глушаков(Промес)!
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Cuervo
1491726626
Удачи СМ
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alp
1491727770
Если Семак сделает сегодня спартак, то завтра его нужно будет возвращать в Зенит на место ГТ.
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