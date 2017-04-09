Ибрагимович: «Моуринью выжимает 200% из «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что главный тренер Жозе Моуринью показывает в первый сезон в команде положительный результат.

«Я думаю, что Моуринью делает максимум с той командой, которая у него есть. Он выжимает 200% из коллектива. Он стал спокойнее, но также желает побед, как и раньше.

Думаю, что этот сезон был хорошим. Моуринью делает абсолютный максимум с командой», – заявил Ибрагимович.

«Манчестер Юнайтед» после 29 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.