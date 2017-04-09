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    Ибрагимович: «Моуринью выжимает 200% из «Манчестер Юнайтед»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выразил мнение, что главный тренер Жозе Моуринью показывает в первый сезон в команде положительный результат.

    «Я думаю, что Моуринью делает максимум с той командой, которая у него есть. Он выжимает 200% из коллектива. Он стал спокойнее, но также желает побед, как и раньше.

    Думаю, что этот сезон был хорошим. Моуринью делает абсолютный максимум с командой», – заявил Ибрагимович.

    «Манчестер Юнайтед» после 29 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.04.2017 06:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 9 апреля 2017, 14:06

      Напрашивается вывод, что игроки классом ниже того же Эвертона. Маур может и хочет выжать из них что-то, но сами они это понимают как: "Нужно больше бегать!" иии.. они бегают.. На этом всё. Моментов мало, удары все мимо ворот. Кроме беготни и глупых забросов мяча в штрафную на Ибру и Феллайни больше ничего нет

      -1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 9 апреля 2017, 08:29

      Если бы выбирал сто процентов, стояли бы на вылет.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 апреля 2017, 07:55

      Состав если честно слабый у МЮ. Но реально выжимает максимум.

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > lekseij2007 9 апреля 2017, 18:13

      состав то как раз сильный,а вот выжимает минимум к сожалению!!!

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 9 апреля 2017, 07:33

      максимум 6 место

      0
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