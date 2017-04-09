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Защитник «Анжи» Белый: «Спартак» играет лучше, чем «Зенит»

9 апреля 2017, 01:37
6

Футболист «Анжи» Максим Белый поделился мыслями после ничьей с «Зенитом» в рамках встречи 22-го тура чемпионата России.

– Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было.

– Почему в большинстве стало сложнее?

– «Зенит» понял, что нечего терять и пошел в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.

– Какие установки давали перед игрой?

– Важно было не дать разбежаться скоростным и техничным игрокам «Зенита». Считаю, в первом тайме у нас это получилось.

– Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак»?

– Не могу сравнивать. Но все-таки «Спартак» играет лучше.

Московский и петербургский клубы встретятся в матче 23-го тура РФПЛ. Игра на «Открытие-Арене» состоится 16-го апреля в 20:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Спартак Белый Максим
Комментарии (6)
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eleng
1491692281
Кто бы сомневался...
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Мары
1491698197
Об этом не обязательно на каждом углу кричать.Достаточно в турнирную таблицу заглянуть.
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Danjer
1491707560
Это и дураку понятно,без обид конечно,но Луческу ничего походу вообще не делает на тренировках,стоит дремит поди,либо игроки его на три буквы посылают,просто вспоминая,все характеристики Луческу перед приходом в клуб,как играл шахтер под его руководством,от сюда вывод,либо он пришел в Зенит пенсию зарабатывать,либо не в тренере дело,а Шахтер такой!!хоть я болею за Зенит,но игра мне вообще не нравиться его,они как валенки по полю бегают,и не чего сверхъестественного с таким набором игроков не создают!!!
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Диктор
1491711393
Однозначно в этом сезоне Спартак лучше других команд.
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a_who
1491720416
Судя по таблице ДА !!!
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