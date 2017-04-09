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    Защитник «Анжи» Белый: «Спартак» играет лучше, чем «Зенит»

    Футболист «Анжи» Максим Белый поделился мыслями после ничьей с «Зенитом» в рамках встречи 22-го тура чемпионата России.

    – Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было.

    – Почему в большинстве стало сложнее?

    – «Зенит» понял, что нечего терять и пошел в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.

    – Какие установки давали перед игрой?

    – Важно было не дать разбежаться скоростным и техничным игрокам «Зенита». Считаю, в первом тайме у нас это получилось.

    – Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак»?

    – Не могу сравнивать. Но все-таки «Спартак» играет лучше.

    Московский и петербургский клубы встретятся в матче 23-го тура РФПЛ. Игра на «Открытие-Арене» состоится 16-го апреля в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.04.2017 01:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 апреля 2017, 09:46

      Судя по таблице ДА !!!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 апреля 2017, 07:16

      Однозначно в этом сезоне Спартак лучше других команд.

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 9 апреля 2017, 06:12

      Это и дураку понятно,без обид конечно,но Луческу ничего походу вообще не делает на тренировках,стоит дремит поди,либо игроки его на три буквы посылают,просто вспоминая,все характеристики Луческу перед приходом в клуб,как играл шахтер под его руководством,от сюда вывод,либо он пришел в Зенит пенсию зарабатывать,либо не в тренере дело,а Шахтер такой!!хоть я болею за Зенит,но игра мне вообще не нравиться его,они как валенки по полю бегают,и не чего сверхъестественного с таким набором игроков не создают!!!

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! > Danjer 9 апреля 2017, 09:28

      Не скажи , все тренера которые уходят с РПЛ добиваются больших успехов в Европе, тот же самый Билич , Эмери можно продолжать. Чемпионат и РФС у нас говнючий ..

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 апреля 2017, 03:36

      Об этом не обязательно на каждом углу кричать.Достаточно в турнирную таблицу заглянуть.

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      Рейтинг: +837

      eleng 9 апреля 2017, 01:58

      Кто бы сомневался...

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