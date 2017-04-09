Защитник «Анжи» Белый: «Спартак» играет лучше, чем «Зенит»

Футболист «Анжи» Максим Белый поделился мыслями после ничьей с «Зенитом» в рамках встречи 22-го тура чемпионата России.

– Судя по последним минутам, мы потеряли два очка. После удаления Ломбертса «Зенит» стал играть лучше, нам стало сложнее, немного прижались к воротам, чего делать не надо было.

– Почему в большинстве стало сложнее?

– «Зенит» понял, что нечего терять и пошел в атаку большими силами и создал нам большие проблемы.

– Какие установки давали перед игрой?

– Важно было не дать разбежаться скоростным и техничным игрокам «Зенита». Считаю, в первом тайме у нас это получилось.

– Кто вам больше понравился: «Зенит» или «Спартак»?

– Не могу сравнивать. Но все-таки «Спартак» играет лучше.

Московский и петербургский клубы встретятся в матче 23-го тура РФПЛ. Игра на «Открытие-Арене» состоится 16-го апреля в 20:00 по московскому времени.