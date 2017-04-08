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    Непомнящий и Игнатьев — претенденты на пост спортивного директора РФС

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал имена претендентов на пост спортивного директора организации.

    «Во-первых, РФС еще должен выплатить 400 млн рублей. Общий долг составлял полтора миллиарда. За два года миллиард с лишним выплатили, хотя эти деньги могли пойти на зарплату сотрудникам, в том числе и спортивному директору. Виталий Леонтьевич прав. Почему один должен получать больше, а другой — меньше? Все находятся в равных условиях.

    У нас был до этого спортивный директор – Николай Писарев. Он отвечал всем требованиям, но захотел уйти на тренерскую работу. С ним никогда не стоял вопрос о повышении зарплаты, Николай всегда понимал нашу финансовую ситуацию.

    Вообще, спортивный директор обязательно нужен. В его обязанности входит координация работы всех юношеских сборных команд, включая молодежную. Это должен быть конечно же опытный человек, прошедший школу футбола. Рассматриваются такие кандидатуры, как, например, Валерий Кузьмич Непомнящий или Борис Петрович Игнатьев. Поиск идет. Убежден, кандидат найдется, проблема будет решена», — сказал Колосков.

    Писарев покинул пост в конце январе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 20:01
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