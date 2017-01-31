РФС объявил об уходе Писарева с должности спортивного директора

Спортивный директор РФС Николай Писарев покинул свой пост, который он занимал с 2010 года. Специалист, возглавлявший одновременно молодежную сборную России, завоевал с ней право участвовать в континентальном первенстве 2013 года, чего до этого не случалось 15 лет.

«Мне кажется, что за время работы в РФС нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными. Об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение – покинуть РФС.

Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры. Также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в Российском футбольном союзе и сборных России», – сказал Писарев.