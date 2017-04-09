Фантазиста: Flydis стал победителем мадридского дерби и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

Подошел к концу розыгрыш Фантазисты, посвященный дерби Мадрида между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 31-го тура Примеры.

Победителем стал Flydis, который дал 13 правильных ответов из 14-ти вопросов и набрал 3 300 очков. Ему достается подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 5 000 рублей на меню + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял Azim_Zen. Он дал 13 правильных ответов, заработав 3 100 очков. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 3 000 рублей на меню + 3 000 болларов.

Третьим стал ddzhem, давший 12 верных ответов. Ему достается подарочный сертификат на сумму в 2 000 рублей на меню + 2 000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста» в ближайшее время.