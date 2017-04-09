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    Фантазиста: Flydis стал победителем мадридского дерби и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

    Подошел к концу розыгрыш Фантазисты, посвященный дерби Мадрида между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 31-го тура Примеры.

    Победителем стал Flydis, который дал 13 правильных ответов из 14-ти вопросов и набрал 3 300 очков. Ему достается подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 5 000 рублей на меню + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов.

    Второе место занял Azim_Zen. Он дал 13 правильных ответов, заработав 3 100 очков. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 3 000 рублей на меню + 3 000 болларов.

    Третьим стал ddzhem, давший 12 верных ответов. Ему достается подарочный сертификат на сумму в 2 000 рублей на меню + 2 000 болларов.

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста» в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 17:00
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    Комментарии39
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    • ...
      Рейтинг: +544

      avera 9 апреля 2017, 16:42

      Огласите весь список, пжалуста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 9 апреля 2017, 16:34

      А я, дура, опять ничего не угадала, ничего не выиграла, профукала все свои честно заработанные...Даже на Ростсельмаш поставить нечего....Как жить дальше-та?...Может, в пивную кто пригласит кретинку.... Ню-ю-ю....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 9 апреля 2017, 12:18

      понимаю, что Вы зарабатываете на рекламе.... но просьба делать призами просто тупо футбольные мячи.... сыну хоть будет радость.... и Вы оправдаете свое название....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Abbey Road 9 апреля 2017, 16:40

      Для детей,- на мячи, готова отдать часть своей получки ! And in the end the love you take is equal to the love you make.... С ув.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road > GoLenaStop 9 апреля 2017, 16:46

      обожаю Битлов... спасибо....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Abbey Road 9 апреля 2017, 17:01

      Аналогично!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Azim_Zen 9 апреля 2017, 11:35

      Спасибо всем участникам !

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 9 апреля 2017, 10:07

      пивка попьют ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > Пабло6 9 апреля 2017, 10:30

      Кто попьёт???ты почитай из каких городов победители!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 9 апреля 2017, 08:16

      Но время не стоит на месте...Впереди 23 апреля Эль-Классико, а также новая Фантазиста с увлекательнейшими вопросами и призами.-Спустится или нет колесо у клубного автобуса Реала по дороге на матч за 700 очков, порвутся ли штаны у Зидана и вывалятся ли при этом его причиндалы за 800, и пёрнет ли на скамейке массажист Барселоны за 900, а также наденет ли носки Энрике...
      1 место - Три поездки на Московском метро и 333 баллара,
      2 место запечатанная баночка с приятным запахом, с кухни из известного ресторана Москвы и 222 баллара
      3- место автограф редактора (за автографом прилетайте лично) и 50 балларов
      4-1000 место 5 балларов...
      Приходите и выигрывайте...ну или как повезёт ...=))

      6
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      Рейтинг: +86

      Luccot > AtticusFinch 9 апреля 2017, 11:16

      супер получилось))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2435

      Женек 1973 9 апреля 2017, 07:44

      Такие призы это смех,,, можно и посерьезней да и где посмотреть свои результаты?????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 9 апреля 2017, 05:15

      Зачем проводить викторину с такими призами????Что кто-то в Москву поедет ради этого бесподобного сертификата???=))5 000 балларов -ахахахааха Вот это награда))))))Вам что жалко футболку выделить или три мячика!?!?!?)))Внатуре Фантазиста....Фантазиста-Маразмато)))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 > AtticusFinch 9 апреля 2017, 10:25

      пойми , добрый человек, - это не для нас , пользователей, все тут сделано, просто тупо реклама..... 600 б для прикормки на конкурс, а в 100 раз более сумму себе в карман и на ресурсы....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > Revolver76 9 апреля 2017, 10:36

      Так, а главное заметил спонсоры то кто!?)))Ну никуда без бухла - даже на футбольном сайте))

      2
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      ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 > AtticusFinch 9 апреля 2017, 10:42

      пропаганда алкоголя... сделаем заметочку эту себе в блокнот....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > Revolver76 9 апреля 2017, 10:48

      Да и в целом сайт интересненький-Вырывают фразу из контекста и высерают в ленту чёрным шрифтом - Типо- Вратарь Сборной Бельгии Гордится, что сыграет против Сборной России, а на самом деле он сказал,- Я горжусь, что сыграю за свою национальную сборную!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 > AtticusFinch 9 апреля 2017, 10:52

      согласен, работа построена просто на копировании новостей с других ресурсов, но с громкими заголовками.... не нравится только, что некоторые заголовки специально подстроены , чтобы там фанаты в комментариях срач устраивали....

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > Revolver76 9 апреля 2017, 10:54

      А Пипл хавает)))

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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 > AtticusFinch 9 апреля 2017, 10:57

      ну и мы тут с тобою торчим с утра.... видимо работа администрации проделана не зря....

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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 9 апреля 2017, 00:13

      молодец

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      Рейтинг: +12

      Dima4ka_22 9 апреля 2017, 00:04

      красава

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