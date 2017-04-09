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  • Фантазиста: Flydis стал победителем мадридского дерби и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

Фантазиста: Flydis стал победителем мадридского дерби и получит сертификат от сети пабов «Темпл Бар» на меню

9 апреля 2017, 17:00
39

Подошел к концу розыгрыш Фантазисты, посвященный дерби Мадрида между «Реалом» и «Атлетико» в рамках 31-го тура Примеры.

Победителем стал Flydis, который дал 13 правильных ответов из 14-ти вопросов и набрал 3 300 очков. Ему достается подарочный сертификат от сети московских пабов «Темпл Бар» на сумму в 5 000 рублей на меню + 5 000 болларов в Конкурсе прогнозов.

Второе место занял Azim_Zen. Он дал 13 правильных ответов, заработав 3 100 очков. Его приз – подарочный сертификат на сумму в 3 000 рублей на меню + 3 000 болларов.

Третьим стал ddzhem, давший 12 верных ответов. Ему достается подарочный сертификат на сумму в 2 000 рублей на меню + 2 000 болларов.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста» в ближайшее время.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания
Комментарии (39)
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Орловский рысак
1491677063
Интересно, а все победители москвичи? Или у кого-то, к примеру, в Магадане появилась очень дорогая туалетная бумага?
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FC ЖИЛЬДУН
1491680215
мне просто интересно он угадал что у зидана разорвутся щтаны))))
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Flydis
1491683454
О, прикольно.
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ArReal
1491704100
Зачем проводить викторину с такими призами????Что кто-то в Москву поедет ради этого бесподобного сертификата???=))5 000 балларов -ахахахааха Вот это награда))))))Вам что жалко футболку выделить или три мячика!?!?!?)))Внатуре Фантазиста....Фантазиста-Маразмато)))
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Женек 1973
1491713092
Такие призы это смех,,, можно и посерьезней да и где посмотреть свои результаты?????
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ArReal
1491714997
Но время не стоит на месте...Впереди 23 апреля Эль-Классико, а также новая Фантазиста с увлекательнейшими вопросами и призами.-Спустится или нет колесо у клубного автобуса Реала по дороге на матч за 700 очков, порвутся ли штаны у Зидана и вывалятся ли при этом его причиндалы за 800, и пёрнет ли на скамейке массажист Барселоны за 900, а также наденет ли носки Энрике... 1 место - Три поездки на Московском метро и 333 баллара, 2 место запечатанная баночка с приятным запахом, с кухни из известного ресторана Москвы и 222 баллара 3- место автограф редактора (за автографом прилетайте лично) и 50 балларов 4-1000 место 5 балларов... Приходите и выигрывайте...ну или как повезёт ...=))
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Пабло6
1491721648
пивка попьют ))))
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Abbey Road
1491729517
понимаю, что Вы зарабатываете на рекламе.... но просьба делать призами просто тупо футбольные мячи.... сыну хоть будет радость.... и Вы оправдаете свое название....
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GoLenaStop
1491744884
А я, дура, опять ничего не угадала, ничего не выиграла, профукала все свои честно заработанные...Даже на Ростсельмаш поставить нечего....Как жить дальше-та?...Может, в пивную кто пригласит кретинку.... Ню-ю-ю....
Ответить
avera
1491745353
Огласите весь список, пжалуста.
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