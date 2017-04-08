Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лунев, Чернов и Иванович – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Анжи»

    «Зенит» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Жулиано, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.

    «Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Форбс, Будковский.

    Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.04.2017 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan 8 апреля 2017, 19:55

      Нет игры у Зенита. Почти сезон строили-строили и ничего не построили. С такой игрой чемпионами не становятся и в лиге чемпионов делать нечего, да и в лиге Европы, по большому счету, тоже. Поражение в этом матче - Зенит не попадает даже в тройку призеров. Вот такие скорбные дела у нас. Будем надеяться на следующий сезон.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Kollljan 8 апреля 2017, 21:43

      Согласен Сегодня сыграли вничью и вопросов по игре больше, чем ответов.Хорошо, если мы тройку зацепимся с такой игрой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 8 апреля 2017, 19:30

      спартаковец забил после паса спартаковца)))))) БРАВО!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 8 апреля 2017, 18:56

      Надеюсь - не проиграют!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 8 апреля 2017, 18:55

      опять Кокоша в старте))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Shaitan. 8 апреля 2017, 20:04

      этот уе-ще играет хуже колхозного пастуха почему игроку платят 3.5 ляма евро а он не умеет обыгрывать соперника постоянно получая мяч едет поперек или назад и это постоянно и тренер если этого не видит то грошь цена такому тренеру пфу противно смотреть на такую даже нельзя сказать игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 8 апреля 2017, 18:51

      Состав интересный! Посмотрим!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 18:44

      А вот это интересно.
      Надеюсь по ТВ покажут.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 апреля 2017, 18:10

      Надеюсь, Зенит вывезет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11