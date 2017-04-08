Лунев, Чернов и Иванович – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Анжи»

«Зенит» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 22-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Жулиано, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.

«Анжи»: Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Форбс, Будковский.

Встреча пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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