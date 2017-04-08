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    РФПЛ. «Зенит» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Анжи»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Анжи» – 1:1. Отметим, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве после удаления в начале второго тайма защитника Николаса Ломбертса.

    Кроме того, данная встреча стала последней для петербургского клуба, проведенной на стадионе «Петровский».

    Таким образом, «Зенит» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Яковлев, 21; 1:1 – Кокорин, 73.

    Зенит: Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.

    Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эзатолахи, 75), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Хубулов, 68), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский.

    Предупреждения: Эрнани, 59; Эзатолахи, 89 – Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 57; Фибел, 78.

    Удаление: Ломбертс, 51 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 20:55
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 9 апреля 2017, 05:56

      не вырвал зеня ничего,а реально отскочил

      1
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      Рейтинг: +110

      Firevet 9 апреля 2017, 00:35

      Когда уберут кокорина - это просто чушь какая то... деревянный... и старого зачем из челси взяли... катимся по наклонной((

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 9 апреля 2017, 00:12

      Я бы даже сказал не спаслись, а анжи помиловал, судя по их моментам в конце матча

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 апреля 2017, 00:04

      Еле спаслись!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2017, 22:09

      это как надо играть на своем поле за 93 минуты не создать ни одного голевого момента куда смотрит Миллер чего он ждет такого говенного Зенита в 21 веке я еще не видел, а Дзюба? кстати я не пузатый и пива не пью, но в футболе походу разбираюсь не хуже вас деревянных игрочишек

      2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 8 апреля 2017, 21:38

      Результат как раз для цыгана,поплакаться,полить слёзы,вопщем оторвётся на ночь сёдни.

      2
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      Рейтинг: +17796

      ilichkadr 8 апреля 2017, 21:38

      Ничего страшного не произошло.....Анжи порадовал, и Зенит в меньшинстве не ударил в грязь лицом. Это футбол, смотрим и болеем дальше............

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      Рейтинг: +210

      azar80 8 апреля 2017, 21:36

      Тренер у Питера супер одно слово Румын...

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 8 апреля 2017, 21:35

      ВПЕРЕД СПАРТАК!!! Давай цыганье стони как вас судья подмосковный убил!!! ха ха ха !!!

      1
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      Рейтинг: +144

      зиргай 8 апреля 2017, 21:34

      Анжи в очередной раз порадовал болельщиков... на этот раз спартаковских

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      Рейтинг: +86

      Dsergey > зиргай 8 апреля 2017, 22:56

      Уверен что Анжи порадовал всех болельщиков, а не только Спартаковская, кроме питерских конечно же.

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