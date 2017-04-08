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РФПЛ. «Зенит» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Анжи»

8 апреля 2017, 20:55
42

В матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Анжи» – 1:1. Отметим, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве после удаления в начале второго тайма защитника Николаса Ломбертса.

Кроме того, данная встреча стала последней для петербургского клуба, проведенной на стадионе «Петровский».

Таким образом, «Зенит» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Яковлев, 21; 1:1 – Кокорин, 73.

Зенит: Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эзатолахи, 75), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Хубулов, 68), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский.

Предупреждения: Эрнани, 59; Эзатолахи, 89 – Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 57; Фибел, 78.

Удаление: Ломбертс, 51 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи
Комментарии (42)
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BANNIKOV1970
1491674183
сенит вырвал себе очко
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deinego77@yandex.ru
1491674405
Респект Анжи молодцы !!!
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ProstoPolzovatel
1491674467
Если Зенит и в этот раз пожалуется на судейство, это будет "полный абзац", а по-питерски - моветон...
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Диктор
1491674617
Обидно отскочил бомже клуб.
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spartak_88
1491674693
аххаа они минут 10 играли с нарушением лимита и тишина
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Zenit2312
1491674946
Уроды бля.ь!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Дзяба с кокой самое тухлое убожище со врумён ЗЕНИТА!!! Лучара пшёл вон из ПИТЕРА!!!!!!
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ufos73
1491674993
Вообще то тут технарь бомжам... Слово за Прядкином и МуДко
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Houston
1491675723
Жду новостей про Цегана и судейство))) Интересно что будет в этот раз)))
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зиргай
1491676451
Анжи в очередной раз порадовал болельщиков... на этот раз спартаковских
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Obojaemiy
1491676541
ВПЕРЕД СПАРТАК!!! Давай цыганье стони как вас судья подмосковный убил!!! ха ха ха !!!
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