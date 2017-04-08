РФПЛ. «Зенит» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Анжи»

В матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Анжи» – 1:1. Отметим, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве после удаления в начале второго тайма защитника Николаса Ломбертса.

Кроме того, данная встреча стала последней для петербургского клуба, проведенной на стадионе «Петровский».

Таким образом, «Зенит» набрал 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Яковлев, 21; 1:1 – Кокорин, 73.

Зенит: Лунев, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Эрнани, Кокорин, Данни, Дзюба.

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эзатолахи, 75), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Хубулов, 68), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 61), Будковский.

Предупреждения: Эрнани, 59; Эзатолахи, 89 – Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 57; Фибел, 78.

Удаление: Ломбертс, 51 – нет.

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