Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в 17:00, «Зенит» впервые сыграет на «Крестовском» 22 апреля

РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур чемпионата России.

ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 26-го тура турнира 30 апреля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» впервые проведет встречу на новом стадионе на Крестовском острове 22 апреля в игре против «Урала».

Стоит отметить, что в 29-м туре все три лидера чемпионской гонки – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи в одно и то же время.

24-й тур

21 апреля (пятница)

«Уфа» – ЦСКА ,17:00

22 апреля (суббота)

«Зенит» — «Урал», 14:00

«Локомотив» — «Амкар», 16:30

«Ростов» — «Спартак», 16:30

«Терек» — «Анжи», 19:00

23 апреля (воскресенье)

«Томь» — «Оренбург», 12:00

«Крылья Советов» — «Рубин», 14:30

«Краснодар» — «Арсенал», 17:00

25-й тур

25 апреля (вторник)

«Ростов» — «Уфа», 19:30

«Спартак» — «Урал», 19:30

26 апреля (среда)

«Оренбург» — «Зенит», 17:00

ЦСКА — «Локомотив», 19:30

«Рубин» — «Терек», 19:30

«Арсенал» — «Крылья Советов», 19:30

27 апреля (четверг)

«Амкар» — «Краснодар», 17:00

«Анжи» — «Томь», 19:30

26-й тур

29 апреля (суббота)

«Локомотив» — «Рубин», 16:30

«Терек» — «Урал», 19:00

30 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Арсенал», 14:30

ЦСКА — «Спартак», 17:00

«Ростов» — «Амкар», 19:30

1 мая (понедельник)

«Томь» — «Зенит», 13:00

«Крылья Советов» — «Оренбург», 15:30

«Краснодар» — «Анжи», 18:00

27-й тур

6 мая (суббота)

«Амкар» – ЦСКА, 14:00

«Арсенал» — «Ростов», 16:30

«Спартак» — «Томь», 19:00

7 мая (воскресенье)

«Оренбург» — «Краснодар», 14:00

«Рубин» — «Уфа», 16:30

«Зенит» — «Терек», 19:00

8 мая (понедельник)

«Урал» — «Крылья Советов», 14:30

«Анжи» — «Локомотив», 17:00

28-й тур

12 мая (пятница)

ЦСКА — «Арсенал». 19:30

13 мая (суббота)

«Урал» — «Краснодар», 12:00

«Амкар» — «Спартак-Москва», 14:30

«Крылья Советов» — «Зенит», 17:00

«Локомотив» — «Оренбург», 19:30

14 мая (воскресенье)

«Томь» — «Терек», 12:00

«Уфа» — «Анжи», 16:30

«Ростов» — «Рубин», 19:00

29-й тур

17 мая (среда)

«Томь» — «Крылья Советов», 15:00

«Урал» — «Локомотив», 17:30

«Оренбург» — «Уфа», 17:30

«Арсенал» — «Амкар», 19:30

«Рубин» – ЦСКА, 19:30

«Спартак» — «Терек», 19:30

«Зенит» — «Краснодар», 19:30

«Анжи» — «Ростов», 19:30

30-й тур

21 мая (воскресенье)

«Арсенал» — «Спартак»

«Амкар» — «Рубин»

ЦСКА — «Анжи»

«Оренбург» — «Ростов»

«Уфа» — «Урал»

«Локомотив» — «Зенит»

«Томь» — «Краснодар»

«Крылья Советов» — «Терек».

Время начала матчей 30-го тура будет сообщено позже.

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