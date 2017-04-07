Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в 17:00, «Зенит» впервые сыграет на «Крестовском» 22 апреля

РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур чемпионата России.
ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 26-го тура турнира 30 апреля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
«Зенит» впервые проведет встречу на новом стадионе на Крестовском острове 22 апреля в игре против «Урала».
Стоит отметить, что в 29-м туре все три лидера чемпионской гонки – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи в одно и то же время.
24-й тур
21 апреля (пятница)
«Уфа» – ЦСКА ,17:00
22 апреля (суббота)
«Зенит» — «Урал», 14:00
«Локомотив» — «Амкар», 16:30
«Ростов» — «Спартак», 16:30
«Терек» — «Анжи», 19:00
23 апреля (воскресенье)
«Томь» — «Оренбург», 12:00
«Крылья Советов» — «Рубин», 14:30
«Краснодар» — «Арсенал», 17:00
25-й тур
25 апреля (вторник)
«Ростов» — «Уфа», 19:30
«Спартак» — «Урал», 19:30
26 апреля (среда)
«Оренбург» — «Зенит», 17:00
ЦСКА — «Локомотив», 19:30
«Рубин» — «Терек», 19:30
«Арсенал» — «Крылья Советов», 19:30
27 апреля (четверг)
«Амкар» — «Краснодар», 17:00
«Анжи» — «Томь», 19:30
26-й тур
29 апреля (суббота)
«Локомотив» — «Рубин», 16:30
«Терек» — «Урал», 19:00
30 апреля (воскресенье)
«Уфа» — «Арсенал», 14:30
ЦСКА — «Спартак», 17:00
«Ростов» — «Амкар», 19:30
1 мая (понедельник)
«Томь» — «Зенит», 13:00
«Крылья Советов» — «Оренбург», 15:30
«Краснодар» — «Анжи», 18:00
27-й тур
6 мая (суббота)
«Амкар» – ЦСКА, 14:00
«Арсенал» — «Ростов», 16:30
«Спартак» — «Томь», 19:00
7 мая (воскресенье)
«Оренбург» — «Краснодар», 14:00
«Рубин» — «Уфа», 16:30
«Зенит» — «Терек», 19:00
8 мая (понедельник)
«Урал» — «Крылья Советов», 14:30
«Анжи» — «Локомотив», 17:00
28-й тур
12 мая (пятница)
ЦСКА — «Арсенал». 19:30
13 мая (суббота)
«Урал» — «Краснодар», 12:00
«Амкар» — «Спартак-Москва», 14:30
«Крылья Советов» — «Зенит», 17:00
«Локомотив» — «Оренбург», 19:30
14 мая (воскресенье)
«Томь» — «Терек», 12:00
«Уфа» — «Анжи», 16:30
«Ростов» — «Рубин», 19:00
29-й тур
17 мая (среда)
«Томь» — «Крылья Советов», 15:00
«Урал» — «Локомотив», 17:30
«Оренбург» — «Уфа», 17:30
«Арсенал» — «Амкар», 19:30
«Рубин» – ЦСКА, 19:30
«Спартак» — «Терек», 19:30
«Зенит» — «Краснодар», 19:30
«Анжи» — «Ростов», 19:30
30-й тур
21 мая (воскресенье)
«Арсенал» — «Спартак»
«Амкар» — «Рубин»
ЦСКА — «Анжи»
«Оренбург» — «Ростов»
«Уфа» — «Урал»
«Локомотив» — «Зенит»
«Томь» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Терек».
Время начала матчей 30-го тура будет сообщено позже.
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