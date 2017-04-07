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    Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в 17:00, «Зенит» впервые сыграет на «Крестовском» 22 апреля

    РФПЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей с 24-го по 30-й тур чемпионата России.

    ЦСКА и «Спартак» встретятся в рамках 26-го тура турнира 30 апреля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Зенит» впервые проведет встречу на новом стадионе на Крестовском острове 22 апреля в игре против «Урала».

    Стоит отметить, что в 29-м туре все три лидера чемпионской гонки – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи в одно и то же время.

    24-й тур

    21 апреля (пятница)

    «Уфа» – ЦСКА ,17:00

    22 апреля (суббота)

    «Зенит» — «Урал», 14:00
    «Локомотив» — «Амкар», 16:30
    «Ростов» — «Спартак», 16:30
    «Терек» — «Анжи», 19:00

    23 апреля (воскресенье)

    «Томь» — «Оренбург», 12:00
    «Крылья Советов» — «Рубин», 14:30
    «Краснодар» — «Арсенал», 17:00

    25-й тур

    25 апреля (вторник)

    «Ростов» — «Уфа», 19:30
    «Спартак» — «Урал», 19:30

    26 апреля (среда)

    «Оренбург» — «Зенит», 17:00
    ЦСКА — «Локомотив», 19:30
    «Рубин» — «Терек», 19:30
    «Арсенал» — «Крылья Советов», 19:30

    27 апреля (четверг)

    «Амкар» — «Краснодар», 17:00
    «Анжи» — «Томь», 19:30

    26-й тур

    29 апреля (суббота)

    «Локомотив» — «Рубин», 16:30
    «Терек» — «Урал», 19:00

    30 апреля (воскресенье)

    «Уфа» — «Арсенал», 14:30
    ЦСКА — «Спартак», 17:00
    «Ростов» — «Амкар», 19:30

    1 мая (понедельник)

    «Томь» — «Зенит», 13:00
    «Крылья Советов» — «Оренбург», 15:30
    «Краснодар» — «Анжи», 18:00

    27-й тур

    6 мая (суббота)

    «Амкар» – ЦСКА, 14:00
    «Арсенал» — «Ростов», 16:30
    «Спартак» — «Томь», 19:00

    7 мая (воскресенье)

    «Оренбург» — «Краснодар», 14:00
    «Рубин» — «Уфа», 16:30
    «Зенит» — «Терек», 19:00

    8 мая (понедельник)

    «Урал» — «Крылья Советов», 14:30
    «Анжи» — «Локомотив», 17:00

    28-й тур

    12 мая (пятница)

    ЦСКА — «Арсенал». 19:30

    13 мая (суббота)

    «Урал» — «Краснодар», 12:00
    «Амкар» — «Спартак-Москва», 14:30
    «Крылья Советов» — «Зенит», 17:00
    «Локомотив» — «Оренбург», 19:30

    14 мая (воскресенье)

    «Томь» — «Терек», 12:00
    «Уфа» — «Анжи», 16:30
    «Ростов» — «Рубин», 19:00

    29-й тур

    17 мая (среда)

    «Томь» — «Крылья Советов», 15:00
    «Урал» — «Локомотив», 17:30
    «Оренбург» — «Уфа», 17:30
    «Арсенал» — «Амкар», 19:30
    «Рубин» – ЦСКА, 19:30
    «Спартак» — «Терек», 19:30
    «Зенит» — «Краснодар», 19:30
    «Анжи» — «Ростов», 19:30

    30-й тур

    21 мая (воскресенье)
    «Арсенал» — «Спартак»
    «Амкар» — «Рубин»
    ЦСКА — «Анжи»
    «Оренбург» — «Ростов»
    «Уфа» — «Урал»
    «Локомотив» — «Зенит»
    «Томь» — «Краснодар»
    «Крылья Советов» — «Терек».

    Время начала матчей 30-го тура будет сообщено позже.

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    Источник: РПЛ

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    07.04.2017 18:26
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