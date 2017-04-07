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Мане больше не сыграет за «Ливерпуль» в этом сезоне

7 апреля 2017, 14:41
8

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп.

Напомним, что 24-летний сенегальский футболист получил травму колена в поединке против «Эвертона» (3:1).

«Садьо необходимо операция. Сезон для него закончен», – заявил Клопп.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мане забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.

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Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Мане Садио Клопп Юрген
Комментарии (8)
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Чеба
1491566929
Здоровья!
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Oblommoff
1491567587
Невосполнимая потеря для Ливерпуля!
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Фесс
1491569022
Что это за звук?! ... А, это "акции" Ливерпуля ползут вниз.
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mig28
1491569311
М-даа...сейчас такие важные матчи начинаются, очень жаль
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karamaltyk
1491572103
Капец, Садио очень важная фигура в атаки ЛФК. 43 варианта игры за сезон Клопп уже использовал, похоже это не конец. =(
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bakha23
1491572645
да жалко хорошего игрока потеряли((
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1491584076
Клопп держись!
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Lab[44]
1491627307
Скорейшего выздоровления Мане! Как же это печально для Ливерпуля(((
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