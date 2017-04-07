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    Мане больше не сыграет за «Ливерпуль» в этом сезоне

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп.

    Напомним, что 24-летний сенегальский футболист получил травму колена в поединке против «Эвертона» (3:1).

    «Садьо необходимо операция. Сезон для него закончен», – заявил Клопп.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Мане забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.

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    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    07.04.2017 14:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 07:55

      Скорейшего выздоровления Мане! Как же это печально для Ливерпуля(((

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 апреля 2017, 19:54

      Клопп держись!

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 7 апреля 2017, 16:44

      да жалко хорошего игрока потеряли((

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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 7 апреля 2017, 16:35

      Капец, Садио очень важная фигура в атаки ЛФК. 43 варианта игры за сезон Клопп уже использовал, похоже это не конец. =(

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      Рейтинг: +1049

      mig28 7 апреля 2017, 15:48

      М-даа...сейчас такие важные матчи начинаются, очень жаль

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 7 апреля 2017, 15:43

      Что это за звук?! ... А, это "акции" Ливерпуля ползут вниз.

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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 7 апреля 2017, 15:19

      Невосполнимая потеря для Ливерпуля!

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      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 15:08

      Здоровья!

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