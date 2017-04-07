Мане больше не сыграет за «Ливерпуль» в этом сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона. Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп.

Напомним, что 24-летний сенегальский футболист получил травму колена в поединке против «Эвертона» (3:1).

«Садьо необходимо операция. Сезон для него закончен», – заявил Клопп.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Мане забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 27 матчах.

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