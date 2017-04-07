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    Горлукович: «Для «Спартака» главное брать три очка. А как – не важно»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что если игра приносит результат, то не стоит обращать внимания огрехи в защите. Он уверен, что в концовке чемпионата москвичи просто должны набирать очки любой ценой. Напомним, что красно-белые после 21 тура лидируют в Премьер-лиге, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    – Вас тревожит, как «Спартак» сейчас выглядит в обороне?

    – Главное, что команда лидирует. В этой ситуации не стоит обращать внимание на огрехи защитников. В концовке необходимо брать очки любой ценой. Главное – выиграть, забить больше, чем пропустить. Это сейчас удается.

    – Но впереди еще 9 туров…

    – Конечно, хотелось бы, чтобы команда надежнее смотрелась сзади. Однако результат пока все перекрывает.

    – Два мяча от «Оренбурга» – не слишком ли много?

    – Как уже сказал, самое важное – брать по три очка в каждой встрече. А как красно-белые это делают – уже второй вопрос. Эта команда умеет вырывать победы. Просто молодцы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 09:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16

      николай.ростов 7 апреля 2017, 16:14

      Посмотрим на Спартак в играх с ЦСКА, ЗЕНИТОМ, РОСТОВОМ. Опять без судьи попа будет гореть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 14:10

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 апреля 2017, 12:49

      Когда у команды есть результат,
      То как-то и игра прёт,
      Естественно и наоборот.
      Вот.

      6
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      Рейтинг: +21

      Облоб Хуембей: 7 апреля 2017, 12:36

      Горлукович не прав,для Сраптака главное Бздух.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 апреля 2017, 12:12

      Я тоже так думаю. 3 очка не пахнут. игра забудется, а результат останется, как говорится) В свое время когда Цска и Локомотив чемпионат подобным образом выигрывали, то пол сезона по 1-0, то на морально волевых)) и никто ничего при этом не жужал. а щас посмотришь, все эксперты, как бабки на базаре, базарять только о том что это не чемпионская игра мол, да опять опозорятся в европе, да Арнольдыч уже все купил) судьи подсуживают в каждом матче))) одним словом весна пришла-ОТМОРОЗКИ оттаивать начали капитально, поперло весеннее обострение))))))))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 апреля 2017, 10:57

      дед тему говорит

      1
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