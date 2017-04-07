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  • Горлукович: «Для «Спартака» главное брать три очка. А как – не важно»

Горлукович: «Для «Спартака» главное брать три очка. А как – не важно»

7 апреля 2017, 09:35
12

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что если игра приносит результат, то не стоит обращать внимания огрехи в защите. Он уверен, что в концовке чемпионата москвичи просто должны набирать очки любой ценой. Напомним, что красно-белые после 21 тура лидируют в Премьер-лиге, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

– Вас тревожит, как «Спартак» сейчас выглядит в обороне?

– Главное, что команда лидирует. В этой ситуации не стоит обращать внимание на огрехи защитников. В концовке необходимо брать очки любой ценой. Главное – выиграть, забить больше, чем пропустить. Это сейчас удается.

– Но впереди еще 9 туров…

– Конечно, хотелось бы, чтобы команда надежнее смотрелась сзади. Однако результат пока все перекрывает.

– Два мяча от «Оренбурга» – не слишком ли много?

– Как уже сказал, самое важное – брать по три очка в каждой встрече. А как красно-белые это делают – уже второй вопрос. Эта команда умеет вырывать победы. Просто молодцы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей
Комментарии (12)
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piligrim1986
1491551862
дед тему говорит
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Д Альбертини
1491556346
Я тоже так думаю. 3 очка не пахнут. игра забудется, а результат останется, как говорится) В свое время когда Цска и Локомотив чемпионат подобным образом выигрывали, то пол сезона по 1-0, то на морально волевых)) и никто ничего при этом не жужал. а щас посмотришь, все эксперты, как бабки на базаре, базарять только о том что это не чемпионская игра мол, да опять опозорятся в европе, да Арнольдыч уже все купил) судьи подсуживают в каждом матче))) одним словом весна пришла-ОТМОРОЗКИ оттаивать начали капитально, поперло весеннее обострение))))))))))
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Облоб Хуембей:
1491557805
Горлукович не прав,для Сраптака главное Бздух.
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subbotaspartak
1491558560
Когда у команды есть результат, То как-то и игра прёт, Естественно и наоборот. Вот.
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Диктор
1491563400
Полностью согласен.
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николай.ростов
1491570843
Посмотрим на Спартак в играх с ЦСКА, ЗЕНИТОМ, РОСТОВОМ. Опять без судьи попа будет гореть!
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