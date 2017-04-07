Горлукович: «Для «Спартака» главное брать три очка. А как – не важно»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович считает, что если игра приносит результат, то не стоит обращать внимания огрехи в защите. Он уверен, что в концовке чемпионата москвичи просто должны набирать очки любой ценой. Напомним, что красно-белые после 21 тура лидируют в Премьер-лиге, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

– Вас тревожит, как «Спартак» сейчас выглядит в обороне?

– Главное, что команда лидирует. В этой ситуации не стоит обращать внимание на огрехи защитников. В концовке необходимо брать очки любой ценой. Главное – выиграть, забить больше, чем пропустить. Это сейчас удается.

– Но впереди еще 9 туров…

– Конечно, хотелось бы, чтобы команда надежнее смотрелась сзади. Однако результат пока все перекрывает.

– Два мяча от «Оренбурга» – не слишком ли много?

– Как уже сказал, самое важное – брать по три очка в каждой встрече. А как красно-белые это делают – уже второй вопрос. Эта команда умеет вырывать победы. Просто молодцы.