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    В «Уфе» довольны работой Семака

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что в клубе довольны работой, которую проделал после своего назначения на пост главного тренера Сергей Семак. Напомним, зимой молодой специалист перешел в «Уфу» из «Зенита», где он работал помощником главного тренера. Контракт 40-летнего специалиста с «горожанами» рассчитан на 1,5 года.

    — Спустя полтора месяца после возобновления чемпионата уже можно сказать, что с назначением Сергея Семака на пост главного тренера вы не ошиблись?

    — А я сразу это говорил. Еще до возобновления чемпионата. Я видел, как Сергей Богданович проводит тренировки, как он работает со своим штабом – только по этим моментам можно было сделать выводы. Мы полностью удовлетворены работой Семака. Думаю, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.

    — История со стажировками ваших тренеров в «Манчестер Сити» до сих пор актуальна?

    — Да, но думаю, это будет не только «Сити», но и ряд других элитных европейских клубов. Просто с клубом из Манчестера у нас уже есть определенный договор.

    — Этот договор подразумевает исключительно тренерские стажировки?

    — Нет, он также включает в себя стажировку медицинской службы и детских тренеров.

    — Но фактически ведь получается одностороннее сотрудничество...

    — Да, но я думаю, что на данном этапе мы намного больше заинтересованы в этом, чем английские коллеги. Наверное, в соотношении 98:2 (смеется).

    Источник: Известия

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    07.04.2017 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 7 апреля 2017, 08:01

      Удачи семаку.

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    • ...
      Рейтинг: +10

      ProLOKO 7 апреля 2017, 08:00

      В следующем сезоне будет видна работа Семака. Пока рано что-то говорить. Но с его опытом может что и выйдет.

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