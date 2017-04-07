В «Уфе» довольны работой Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что в клубе довольны работой, которую проделал после своего назначения на пост главного тренера Сергей Семак. Напомним, зимой молодой специалист перешел в «Уфу» из «Зенита», где он работал помощником главного тренера. Контракт 40-летнего специалиста с «горожанами» рассчитан на 1,5 года.

— Спустя полтора месяца после возобновления чемпионата уже можно сказать, что с назначением Сергея Семака на пост главного тренера вы не ошиблись?

— А я сразу это говорил. Еще до возобновления чемпионата. Я видел, как Сергей Богданович проводит тренировки, как он работает со своим штабом – только по этим моментам можно было сделать выводы. Мы полностью удовлетворены работой Семака. Думаю, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным.

— История со стажировками ваших тренеров в «Манчестер Сити» до сих пор актуальна?

— Да, но думаю, это будет не только «Сити», но и ряд других элитных европейских клубов. Просто с клубом из Манчестера у нас уже есть определенный договор.

— Этот договор подразумевает исключительно тренерские стажировки?

— Нет, он также включает в себя стажировку медицинской службы и детских тренеров.

— Но фактически ведь получается одностороннее сотрудничество...

— Да, но я думаю, что на данном этапе мы намного больше заинтересованы в этом, чем английские коллеги. Наверное, в соотношении 98:2 (смеется).