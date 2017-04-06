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    Слуцкий: «Абрамович часто спрашивает меня по разным поводам. Он – лучшая поддержка, которую только можно найти»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что президент «Челси» Роман Абрамович помог ему адаптироваться в Англии. По словам российского специалиста, функционер обращается к нему за советами по ряду вопросов.

    Отметим, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей. Ранее тренер заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа.

    «Я знаю Абрамовича уже 12 лет, потому что он создавал много футбольных проектов в России. Он спонсировал национальную команду, строил много искусственных полей, около 300. Мы разговаривали с ним о футболе и его развитии.

    Абрамович помог мне в Англии. Я живу в отеле «Челси», мне оказывают помощь с билетами. Я успел посмотреть академию «Челси», основную и молодежные команды. После матчей я говорю с Абрамовичем, и иногда он спрашивает моего мнения по поводу команд и игроков. Мы говорим как друзья, он верит мне и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти», – сказал Слуцкий.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.04.2017 22:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 апреля 2017, 11:36

      Да кто бы сомневался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 апреля 2017, 08:16

      Лучше этой поддержки только поддержка президента.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 апреля 2017, 03:15

      Молодец Абрамович!!!.....еврей еврея в трудную минуту поддержал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 апреля 2017, 00:10

      Абрамович готовит его к работе в Челси, но в начале нужно получить опыт в чемпионшип в команде, владелец которого друг Абрамовича

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 6 апреля 2017, 23:42

      Евреи своих нигде не бросают)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 6 апреля 2017, 23:08

      Ясен ПЕНЬ !
      С такими бабками , х.......ли не ЛУЧШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ быть

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 апреля 2017, 23:07

      Смысл этого интервью: Живу на халяву за счёт Абрамовича,мне это очень нравится,буду продолжать дальше ))

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 апреля 2017, 22:57

      Даешь ,Челси!

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