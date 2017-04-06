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  • Слуцкий: «Абрамович часто спрашивает меня по разным поводам. Он – лучшая поддержка, которую только можно найти»

Слуцкий: «Абрамович часто спрашивает меня по разным поводам. Он – лучшая поддержка, которую только можно найти»

6 апреля 2017, 22:53
8

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что президент «Челси» Роман Абрамович помог ему адаптироваться в Англии. По словам российского специалиста, функционер обращается к нему за советами по ряду вопросов.

Отметим, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей. Ранее тренер заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа.

«Я знаю Абрамовича уже 12 лет, потому что он создавал много футбольных проектов в России. Он спонсировал национальную команду, строил много искусственных полей, около 300. Мы разговаривали с ним о футболе и его развитии.

Абрамович помог мне в Англии. Я живу в отеле «Челси», мне оказывают помощь с билетами. Я успел посмотреть академию «Челси», основную и молодежные команды. После матчей я говорю с Абрамовичем, и иногда он спрашивает моего мнения по поводу команд и игроков. Мы говорим как друзья, он верит мне и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти», – сказал Слуцкий.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Слуцкий Леонид Абрамович Роман
Комментарии (8)
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shurik45
1491508648
Даешь ,Челси!
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acer2003
1491509221
Смысл этого интервью: Живу на халяву за счёт Абрамовича,мне это очень нравится,буду продолжать дальше ))
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Юрэс
1491509334
Ясен ПЕНЬ ! С такими бабками , х.......ли не ЛУЧШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ быть
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ArReal
1491511343
Евреи своих нигде не бросают)))))
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KARAT777
1491513024
Абрамович готовит его к работе в Челси, но в начале нужно получить опыт в чемпионшип в команде, владелец которого друг Абрамовича
Ответить
a-rakhmatov
1491524158
Молодец Абрамович!!!.....еврей еврея в трудную минуту поддержал)))
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Kulimen
1491542178
Лучше этой поддержки только поддержка президента.
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nemolod
1491554216
Да кто бы сомневался!
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