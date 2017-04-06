Слуцкий: «Абрамович часто спрашивает меня по разным поводам. Он – лучшая поддержка, которую только можно найти»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что президент «Челси» Роман Абрамович помог ему адаптироваться в Англии. По словам российского специалиста, функционер обращается к нему за советами по ряду вопросов.

Отметим, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей. Ранее тренер заявил, что готов начать работу с одним из клубов АПЛ или Чемпионшипа.

«Я знаю Абрамовича уже 12 лет, потому что он создавал много футбольных проектов в России. Он спонсировал национальную команду, строил много искусственных полей, около 300. Мы разговаривали с ним о футболе и его развитии.

Абрамович помог мне в Англии. Я живу в отеле «Челси», мне оказывают помощь с билетами. Я успел посмотреть академию «Челси», основную и молодежные команды. После матчей я говорю с Абрамовичем, и иногда он спрашивает моего мнения по поводу команд и игроков. Мы говорим как друзья, он верит мне и поддерживает. Наверное, это лучшая поддержка, которую только можно найти», – сказал Слуцкий.