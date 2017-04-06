Хамес нецензурно выразился в адрес Зидана из-за замены в матче с «Леганесом»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после замены в матче 30-го тура Примеры против «Леганеса» (4:2) нецензурно выразился в адрес главного тренера сливочных Зинедина Зидана. Кроме того, 25-летний колумбиец не пожал руку французскому специалисту, а также ударил ногой по скамейке запасных.

Как заявил сам Зидан, ничего необычного в поведении футболиста нет, так как все хотят провести на поле полный матч.

Напомним, ранее сообщалось, что Хамес может покинуть «Реал» из-за недостаточного количества игрового времени. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере 16 матчей, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

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