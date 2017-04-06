Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хамес нецензурно выразился в адрес Зидана из-за замены в матче с «Леганесом»

Хамес нецензурно выразился в адрес Зидана из-за замены в матче с «Леганесом»

6 апреля 2017, 18:27
9

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после замены в матче 30-го тура Примеры против «Леганеса» (4:2) нецензурно выразился в адрес главного тренера сливочных Зинедина Зидана. Кроме того, 25-летний колумбиец не пожал руку французскому специалисту, а также ударил ногой по скамейке запасных.

Как заявил сам Зидан, ничего необычного в поведении футболиста нет, так как все хотят провести на поле полный матч.

Напомним, ранее сообщалось, что Хамес может покинуть «Реал» из-за недостаточного количества игрового времени. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере 16 матчей, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Леганес Родригес Хамес
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alek7183
1491494569
Зидан стал спокойнее, больше не бьёт людей за оскорбления родственников.
Ответить
vick-north-west
1491495541
Хамес? Говорящая фамилия. Лучше бы ему вообще язык за зубами держать.
Ответить
Вервольф
1491497042
Давно головой в грудь не получал?
Ответить
Dimonadze
1491498284
Марко Матерацци сейчас наверно недоволен разницей отношения Зидана к латиноамериканцам и европейцам
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1491504539
Есть испанцы тут? Переведите кто-нибудь.
Ответить
loko-the_best
1491525336
Можно перевести как "Ублюдок, не дает мне провести целую игру"
Ответить
Главные новости
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
1
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
9
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+