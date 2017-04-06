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    Хамес нецензурно выразился в адрес Зидана из-за замены в матче с «Леганесом»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес после замены в матче 30-го тура Примеры против «Леганеса» (4:2) нецензурно выразился в адрес главного тренера сливочных Зинедина Зидана. Кроме того, 25-летний колумбиец не пожал руку французскому специалисту, а также ударил ногой по скамейке запасных.

    Как заявил сам Зидан, ничего необычного в поведении футболиста нет, так как все хотят провести на поле полный матч.

    Напомним, ранее сообщалось, что Хамес может покинуть «Реал» из-за недостаточного количества игрового времени. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере 16 матчей, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

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    Источник: Marca

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    06.04.2017 18:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 апреля 2017, 03:35

      Можно перевести как "Ублюдок, не дает мне провести целую игру"

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2017, 21:48

      Есть испанцы тут? Переведите кто-нибудь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2017, 00:39

      "Еб твою мать" по-нашему.Ничего необычного.Как всегда раздувают.Надо же о чем-то писать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 6 апреля 2017, 20:04

      Марко Матерацци сейчас наверно недоволен разницей отношения Зидана к латиноамериканцам и европейцам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 6 апреля 2017, 19:44

      Давно головой в грудь не получал?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Вервольф 7 апреля 2017, 00:40

      У Марко нужно спрашивать,он был последний.

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 апреля 2017, 19:19

      Хамес? Говорящая фамилия. Лучше бы ему вообще язык за зубами держать.

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 6 апреля 2017, 19:02

      Зидан стал спокойнее, больше не бьёт людей за оскорбления родственников.

      7
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Alek7183 7 апреля 2017, 09:38

      да хз :)
      Хамес же на самого Зидана выругался. а если бы задел семью, может и увидели бы знаменитый удар головой :)

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