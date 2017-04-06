Селюк: «Уровень мастерства игроков сборной России невелик. Некоторые должны выступать в условной «Томи»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал понять, что лимит на легионеров в РФПЛ пагубным образом сказывается на развитии российских футболистов. По мнению Селюка, отсутствие конкуренции и большая заработная плата лишают игроков мотивации.

– Каково ваше мнение о сборной России и ее контрольных матчах против Кот-д’Ивуара и Бельгии?

– Было много критики, но выводов никто не делает. Сплошь говорильня. Надо понять, почему сборная так выглядит. На мой взгляд, надо отменять лимит на легионеров. Мне возразят – тогда клубы РФПЛ заполонят иностранцы. Но в Бельгии, например, лимита нет. Но она, если брать не счет, а качество футбола, по всем статьям переиграла сборную, выращенную на лимите.

А покажите мне хоть одного россиянина топ-уровня, которого вырастил лимит? Никого! Так в чем плюс ограничений? Русские привыкли играть за клубы без мотивации. Они понимают, что благодаря паспорту и так будут в составе, получая сумасшедшие деньги. А если человек в команде работает без конкуренции и мотивации, у него и в сборной такое же отношение к футболу.

– Назовите игрока, который проходит в основной состав клуба РФПЛ благодаря лимиту.

– Половина сборной России! На мой взгляд, некоторые ее футболисты должны работать не в «Спартаке», «Зените», «Краснодаре» или «Ростове», а в условной «Томи». Несмотря на то что парни играют в российских топ-клубах, уровень их мастерства невелик. Мои слова подтверждают результаты в еврокубках. Я говорил об этом еще до начала второй части чемпионата.