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    Селюк: «Уровень мастерства игроков сборной России невелик. Некоторые должны выступать в условной «Томи»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал понять, что лимит на легионеров в РФПЛ пагубным образом сказывается на развитии российских футболистов. По мнению Селюка, отсутствие конкуренции и большая заработная плата лишают игроков мотивации.

    – Каково ваше мнение о сборной России и ее контрольных матчах против Кот-д’Ивуара и Бельгии?

    – Было много критики, но выводов никто не делает. Сплошь говорильня. Надо понять, почему сборная так выглядит. На мой взгляд, надо отменять лимит на легионеров. Мне возразят – тогда клубы РФПЛ заполонят иностранцы. Но в Бельгии, например, лимита нет. Но она, если брать не счет, а качество футбола, по всем статьям переиграла сборную, выращенную на лимите.

    А покажите мне хоть одного россиянина топ-уровня, которого вырастил лимит? Никого! Так в чем плюс ограничений? Русские привыкли играть за клубы без мотивации. Они понимают, что благодаря паспорту и так будут в составе, получая сумасшедшие деньги. А если человек в команде работает без конкуренции и мотивации, у него и в сборной такое же отношение к футболу.

    – Назовите игрока, который проходит в основной состав клуба РФПЛ благодаря лимиту.

    – Половина сборной России! На мой взгляд, некоторые ее футболисты должны работать не в «Спартаке», «Зените», «Краснодаре» или «Ростове», а в условной «Томи». Несмотря на то что парни играют в российских топ-клубах, уровень их мастерства невелик. Мои слова подтверждают результаты в еврокубках. Я говорил об этом еще до начала второй части чемпионата.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2017 15:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1307

      Taps 6 апреля 2017, 19:25

      Кое-что сказал правильно.
      Только легионеров надо убрать всех,
      пусть играют доморощенные футболисты.

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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 апреля 2017, 17:08

      Часто ещё хуже говорю о наших игроках ,но когда о них рассуждает эта сука ,то защитить их хочется !

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      Рейтинг: +99

      lims21 6 апреля 2017, 16:45

      Нужно больше пиара!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 апреля 2017, 15:45

      Часто Селюк несёт охинею,но эдесь он прав .....Правда есть маленькие исправления, уровень многих игроков ниже условной "Томи", он уровня условного "ГазМяса"

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