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  • Селюк: «Уровень мастерства игроков сборной России невелик. Некоторые должны выступать в условной «Томи»

Селюк: «Уровень мастерства игроков сборной России невелик. Некоторые должны выступать в условной «Томи»

6 апреля 2017, 15:37
4

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал понять, что лимит на легионеров в РФПЛ пагубным образом сказывается на развитии российских футболистов. По мнению Селюка, отсутствие конкуренции и большая заработная плата лишают игроков мотивации.

– Каково ваше мнение о сборной России и ее контрольных матчах против Кот-д’Ивуара и Бельгии?

– Было много критики, но выводов никто не делает. Сплошь говорильня. Надо понять, почему сборная так выглядит. На мой взгляд, надо отменять лимит на легионеров. Мне возразят – тогда клубы РФПЛ заполонят иностранцы. Но в Бельгии, например, лимита нет. Но она, если брать не счет, а качество футбола, по всем статьям переиграла сборную, выращенную на лимите.

А покажите мне хоть одного россиянина топ-уровня, которого вырастил лимит? Никого! Так в чем плюс ограничений? Русские привыкли играть за клубы без мотивации. Они понимают, что благодаря паспорту и так будут в составе, получая сумасшедшие деньги. А если человек в команде работает без конкуренции и мотивации, у него и в сборной такое же отношение к футболу.

– Назовите игрока, который проходит в основной состав клуба РФПЛ благодаря лимиту.

– Половина сборной России! На мой взгляд, некоторые ее футболисты должны работать не в «Спартаке», «Зените», «Краснодаре» или «Ростове», а в условной «Томи». Несмотря на то что парни играют в российских топ-клубах, уровень их мастерства невелик. Мои слова подтверждают результаты в еврокубках. Я говорил об этом еще до начала второй части чемпионата.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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acer2003
1491482752
Часто Селюк несёт охинею,но эдесь он прав .....Правда есть маленькие исправления, уровень многих игроков ниже условной "Томи", он уровня условного "ГазМяса"
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lims21
1491486330
Нужно больше пиара!
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опус 2
1491487705
Часто ещё хуже говорю о наших игроках ,но когда о них рассуждает эта сука ,то защитить их хочется !
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Taps
1491495931
Кое-что сказал правильно. Только легионеров надо убрать всех, пусть играют доморощенные футболисты.
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