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    «Арсенал» играл против «Манчестер Сити» без капитана

    В среду, 5 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», который закончился со счетом 2:2. В этой встрече некоторое время на поле у лондонцев не было номинального капитана, сообщает Sky Sports. Случилось это из-за того, что капитан «Арсенала» Лоран Косиельни был заменен в перерыве встречи, но он забыл передать капитанскую повязку.

    Это нарушает правило английской Премьер-лиги, которое обязывает команду во время матча иметь капитана на поле. Известно, что руководство лиги не будет наказывать клуб, а просто напомнит лондонцам о необходимости соблюдения регламента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 07:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      Victor09 6 апреля 2017, 19:23


      "В среду, 5 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити»" -че за бред? В среду МС играл с Челси.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 апреля 2017, 10:08

      бывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 6 апреля 2017, 09:33

      Арсенал играл с Вэст Хэмом, а МС в это время проигрывал Челси!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Amalyy912 6 апреля 2017, 09:36

      2-2 Арсенал сыграл в прошлом туре с Сити, именно про тот матч идёт речь)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 апреля 2017, 09:27

      забавный момент)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 6 апреля 2017, 07:38

      5 апреля Манчестер сити играл с Челси в 30ом туре АПЛ...кто то что то напутал

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > -Olezhek- 6 апреля 2017, 08:29

      Ты напутал, вчера 31-й тур был

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      -Olezhek- > Tyler_Stark 6 апреля 2017, 08:31

      а, ну да...тогда напутали в дате...Арсенал 2 апреля в воскресение играл...

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