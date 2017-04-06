«Арсенал» играл против «Манчестер Сити» без капитана

В среду, 5 апреля, состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», который закончился со счетом 2:2. В этой встрече некоторое время на поле у лондонцев не было номинального капитана, сообщает Sky Sports. Случилось это из-за того, что капитан «Арсенала» Лоран Косиельни был заменен в перерыве встречи, но он забыл передать капитанскую повязку.

Это нарушает правило английской Премьер-лиги, которое обязывает команду во время матча иметь капитана на поле. Известно, что руководство лиги не будет наказывать клуб, а просто напомнит лондонцам о необходимости соблюдения регламента.