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    Прядкин: «Для клубов ФНЛ есть разные механизмы убеждения»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин пояснил причины возможного сокращения количества клубов в Премьер-лиге на примере выхода одной из команд из ФНЛ. В частности, речь идет о «Тосно», который сейчас претендует на повышение в классе, не может похвастаться соответствующим стадионом, академией и прочими необходимыми для Премьер-лиги атрибутами.

    На данный момент клуб из Ленинградской области занимает в турнирной таблице ФНЛ второе место.

    – Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?

    – Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в Премьер-лигу, скорее всего, футбольный клуб «Тосно». Где команда будет играть, соответствует ли арена требованиям РФПЛ? Есть ли академия? Есть разные механизмы убеждения. Но словесное убеждение отходит на второй план.

    – То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?

    – Как вариант – да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.

    – А если «Тосно» не будет соответствовать, его исключат?

    – Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2017 06:05
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