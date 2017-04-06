Жиру — самый продуктивный нападающий АПЛ

«Арсенал» в матче 31 тура чемпионата Англии обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0. Нападающий Оливье Жиру вышел на замену Дэнни Уэлбеку на 74-й минуте и забил спустя семь минут.

Гол стал для француза восьмым в 20-ти матчах Премьер-лиги нынешнего сезона. При этом, форвард провел на поле 777 минут. Среднее время для гола Жиру составляет 97,1 минут. Показатель является ведущим в национальном чемпионате.

Топ-5 самых продуктивных форвардов турнира выглядит так:

1. Оливье Жиру, «Арсенал» — 97,1 минут на гол

2. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — 99,7

3. Ромелу Лукаку, «Эвертон» — 121,3

4. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» — 127,3

5. Алексис Санчес, «Арсенал» — 131,1