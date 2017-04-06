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    Жиру — самый продуктивный нападающий АПЛ

    «Арсенал» в матче 31 тура чемпионата Англии обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0. Нападающий Оливье Жиру вышел на замену Дэнни Уэлбеку на 74-й минуте и забил спустя семь минут.

    Гол стал для француза восьмым в 20-ти матчах Премьер-лиги нынешнего сезона. При этом, форвард провел на поле 777 минут. Среднее время для гола Жиру составляет 97,1 минут. Показатель является ведущим в национальном чемпионате.

    Топ-5 самых продуктивных форвардов турнира выглядит так:

    1. Оливье Жиру, «Арсенал» — 97,1 минут на гол

    2. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — 99,7

    3. Ромелу Лукаку, «Эвертон» — 121,3

    4. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» — 127,3

    5. Алексис Санчес, «Арсенал» — 131,1

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.04.2017 01:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +284

      Kano 6 апреля 2017, 20:31

      Вот где топ оказывается.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 апреля 2017, 08:36

      Был бы еще результат команды, а то в пятёрке двое из Арсенала, а толку....

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 апреля 2017, 01:31

      может у него продуктивный магазин есть по этому он продуктивный. Пусть играет весь матч и посмотрим на его результаты

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 6 апреля 2017, 01:08

      Жир - самый продукт!

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 6 апреля 2017, 01:11

      Салат Оливье - тоже

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